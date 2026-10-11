Se activan y disfrutan buen clima en la Ruta Recreativa

Un espacio idóneo para la activación física y la convivencia, además de un agradable clima templado, fue lo que encontraron las familias saltillenses que asistieron este domingo a la Ruta Recreativa sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, las dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo se coordinan para ofrecer actividades de interés a quienes asisten a este paseo dominical.

En esta ocasión, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo, en el que ofreció servicios gratuitos, entre ellos consultas médicas, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para las mascotas.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de algunos de sus agrupamientos, preparó actividades encaminadas a fortalecer la confianza y los lazos de colaboración entre la población.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población a asistir todos los domingos a la Ruta Recreativa, que se extiende sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 13:00 horas. (El Heraldo de Saltillo)