Amplían servicios de salud dental en Ramos Arizpe con apertura de Nexup

Con una propuesta enfocada en la prevención, el cuidado de la salud bucal y la atención odontológica especializada, fue inaugurada la clínica Nexup, Cambiando Sonrisas, un nuevo establecimiento que busca acercar tratamientos dentales a las familias de Ramos Arizpe, ampliando las alternativas disponibles en el municipio.

Nayeli Sandoval Chávez, propietaria del consultorio, explicó que este emprendimiento surge con la intención de ofrecer atención a pacientes de distintas edades, mediante servicios que abarcan desde revisiones de rutina hasta procedimientos de mayor complejidad, con el respaldo de profesionales en diferentes ramas de la odontología.

“Queremos que las familias de Ramos Arizpe encuentren en Nexup un espacio donde puedan atender su salud dental de manera integral. Nuestro propósito es brindar diferentes opciones de tratamiento y fomentar la importancia de cuidar la sonrisa desde edades tempranas”, expresó Sandoval Chávez.

La clínica dispone de servicios de odontología general, limpiezas dentales, colocación de resinas y amalgamas, extracciones y procedimientos quirúrgicos. Además, contempla especialidades como ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y cirugía maxilofacial, con el objetivo de atender diversos padecimientos y necesidades de salud bucodental.

“Sabemos que una buena salud bucal es fundamental para el bienestar de las personas. Por eso buscamos ofrecer tanto tratamientos preventivos como atención especializada, para que nuestros pacientes puedan encontrar diferentes soluciones en un mismo lugar”, agregó la propietaria.

La ceremonia inaugural contó con la participación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa, Teresita Escalante Contreras, así como del director municipal de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo. La puesta en marcha de este negocio se suma a las nuevas inversiones y emprendimientos que contribuyen a diversificar la actividad comercial y los servicios de salud en Ramos Arizpe.

Nexup, Cambiando Sonrisas, se localiza sobre el bulevar Plan de Guadalupe #166, casi esquina con la calle Eulalio Gutiérrez, en la Zona Centro de la ciudad. Desde estas instalaciones ofrecerá atención odontológica a la población,

consolidándose como una nueva opción para quienes buscan prevenir enfermedades dentales y mejorar su salud bucal. (EDUARDO SERNA).