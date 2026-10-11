Solicitan apoyo para localizar a adolescente de 16 años desaparecido en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila emitió un reporte de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de Guillermo Sebastián Morín Estrada, adolescente de 16 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde la mañana del sábado 10 de octubre, cuando salió de su domicilio en la capital coahuilense.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el menor fue visto por última vez aproximadamente a las 07:50 horas, momento en que salió de su vivienda. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su ubicación, situación que motivó la emisión de la ficha de búsqueda número 118/2026.

Guillermo Sebastián nació el 8 de septiembre de 2010, es de nacionalidad mexicana, tiene una estatura aproximada de 1.68 metros y pesa alrededor de 59 kilogramos. Entre sus características físicas destacan el cabello negro, corto y ondulado, además de utilizar brackets, característica que podría facilitar su identificación.

Según la descripción difundida por las autoridades, al momento de su desaparición vestía una sudadera azul rey con una franja gris, playera negra de manga larga con la leyenda Levi’s, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado mantiene activa la solicitud de colaboración ciudadana para obtener información que permita establecer la ubicación del adolescente, por lo que se pide a la población prestar atención a sus características físicas y vestimenta.

Asimismo, las autoridades exhortaron a quienes pudieran haberlo visto o cuenten con algún dato relacionado con su paradero a comunicarlo de manera inmediata, debido a que cualquier información puede resultar importante para contribuir a su localización.

Finalmente, la dependencia estatal puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911, así como el teléfono 844-438-0700 de la Fiscalía General del Estado, donde se pueden proporcionar datos que ayuden a encontrar a Guillermo Sebastián Morín Estrada. (EDUARDO SERNA).