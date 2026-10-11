Avanza rehabilitación de pavimento en Loma Linda

Cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan para ofrecer traslados más seguros a las familias

El alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento dañado por las lluvias en calles y bulevares de distintos sectores, a fin de mejorar la circulación y fortalecer la seguridad vial de las y los saltillenses.

Cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron labores de rehabilitación en varios puntos de la calle Mezquite, entre las vialidades Flor de Palma y Candelilla, en el fraccionamiento Loma Linda.

De igual manera, se llevan a cabo trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en diversos puntos del bulevar Mirasierra, en el tramo entre los bulevares Fundadores y Revolución, con el objetivo de contribuir a mejorar la movilidad de las familias del sector.

Estas acciones también se extendieron a la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, al sur de Saltillo, así como a distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio, entre otros sectores de la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el que se mantiene el despliegue de cuadrillas en los distintos sectores de Saltillo para atender los reportes ciudadanos y las necesidades detectadas en las calles de barrios y colonias, así como en vialidades principales. (El Heraldo de Saltillo)