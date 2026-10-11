Impulsa DIF Saltillo alianzas por las causas nobles

Diferentes establecimientos se suman en beneficio del programa Latiendo Con Amor
Gracias al trabajo que impulsa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, se han formalizado alianzas con diferentes establecimientos que aportan parte de las ventas de ciertos productos en beneficio del programa Latiendo Con Amor.
“Con estas grandes alianzas invitamos a la ciudadanía a sumarse como corazón voluntario y apoyar para poder seguir realizando cirugías de corazón a nuestras niñas y niños que lo requieren”, refirió.
Mencionó que recientemente Pollo Feliz entregó al DIF Saltillo un donativo de 54 mil 781 pesos, que fueron recaudados como parte de la campaña A-Pollo de Corazón, que estuvo vigente desde el pasado mes de julio, destinando el 10 por ciento de la venta de cada paquete, además de contemplar la venta de tortillas adicionales, cuyos recursos se sumaron al monto.
“De corazón, muchas gracias. Sepan que el recurso será destinado a quienes más lo necesitan dentro de nuestro programa Latiendo Con Amor, que brinda apoyo para la realización de cirugías de corazón de niñas y niños”, dijo.
La entrega del donativo se realizó por parte de Pollo Feliz a través de su directora general, Alexia Gill Ramos, y Luis Palafox Martínez, director administrativo.
Luly López Naranjo mencionó además que el restaurante Don Artemio se sumó a esta campaña, en la que, con la compra del postre “Tres leches del desierto”, se entregará un porcentaje al DIF Saltillo.
Asimismo, en el restaurante Epazote, al adquirir el “Pan de muerto, corazón contento”, estarán colaborando con un donativo para el programa Latiendo Con Amor.
“Gracias a estas colaboraciones, logramos que más personas y empresas sumen su Corazón Voluntario a los programas del DIF Saltillo y a Latiendo Con Amor mediante acciones cotidianas, contribuyendo directamente a una causa que busca mejorar la vida de niñas y niños de Saltillo”, dijo Luly López Naranjo. (El Heraldo de Saltillo)