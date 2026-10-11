domingo, octubre 11, 2026
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Suma “Tómala Cochino” un detenido más por tirar escombro en arroyo

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El Heraldo de Saltillo
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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de una persona por tirar escombro en un arroyo.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la Comisaría de Seguridad, a través de la Policía Ambiental, mantiene de forma permanente el programa “Tómala Cochino”, que busca concientizar a la ciudadanía y sancionar a quienes tiren basura o escombro en lugares no permitidos.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de prevención y vigilancia en la calle Cerro Bello, en la colonia Federico Barrueto Ramón, donde elementos de la Policía Ambiental a bordo de la unidad M-8285 sorprendieron en flagrancia a una persona del sexo masculino arrojando escombro sobre un arroyo.

Por tal motivo se procedió a la detención de quien dijo llamarse Samuel “N”, de 56 años de edad, por la falta administrativa establecida en el Artículo 48, Fracción II del Bando de Policía y Buen Gobierno, que prohíbe arrojar al espacio público escombro o basura.

El detenido fue trasladado para la realización de su dictamen médico, el cual arrojó que se encontraba sobrio, para posteriormente quedar a disposición del Juez Cívico.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a la ciudadanía a reportar a quienes tiren basura o escombro al teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal. (El Heraldo de Saltillo)

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