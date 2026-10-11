Saltillo, sede de grandes eventos deportivos en un ambiente de seguridad: Javier Díaz

Más de mil 500 corredores participaron en el Maratón Saltillo La Moderna 2026

El alcalde Javier Díaz González dio el banderazo de salida a la quinta edición del Maratón Saltillo La Moderna 2026, en el que participaron más de mil 500 corredores locales, nacionales e internacionales, y destacó que Saltillo continúa consolidándose como sede de grandes eventos deportivos gracias a la seguridad y tranquilidad que se vive en la ciudad.

Díaz González señaló que el deporte es una prioridad para su administración, ya que además de promover la salud y la convivencia familiar, contribuye a la prevención del delito y al fortalecimiento del tejido social.

“Aquí en Saltillo, el deporte es una prioridad y apostamos por el desarrollo de los ciudadanos como alternativa que permite prevenir temas de inseguridad”, expresó el alcalde previo al banderazo de salida.

Javier Díaz dio la bienvenida a las y los participantes provenientes de diferentes estados del país y del extranjero, quienes recorrieron las principales vialidades de la ciudad en un ambiente de seguridad y convivencia.

“Bienvenidos a la gente que nos visita de diferentes partes de la república; aquí trabajamos todos los días con los saltillenses y de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para poder consolidar a Saltillo como la capital más segura”, destacó.

El alcalde mencionó que cerca del 40 por ciento de los corredores que participaron en esta competencia son de fuera de Saltillo, lo que demuestra la importancia que ha adquirido este evento deportivo y su contribución a la proyección de la ciudad.

Javier Díaz reconoció a Francisco Hernández López, director general de La Moderna, así como a José Francisco Cossío, de Chrono Sport, por su compromiso con la organización de esta competencia que promueve la actividad física y reúne a atletas de diferentes partes del país y del extranjero.

Asimismo, agradeció a las empresas patrocinadoras, organizaciones y voluntarios que hicieron posible la realización de este evento deportivo.

El Maratón Saltillo La Moderna 2026 inició a las 5:30 de la mañana en las inmediaciones de Parque Centro, con la participación de atletas en las modalidades de 42 kilómetros individuales y relevos de 21 kilómetros.

Como parte de las actividades de esta edición, el sábado se llevó a cabo La Moderna Kids, con distancias de acuerdo con las edades de las niñas y niños participantes.

Durante la competencia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo especial con la participación de 400 elementos, 50 unidades y 30 motocicletas, para brindar seguridad a las y los corredores y a la ciudadanía, así como mantener el orden vial y facilitar la movilidad en los diferentes sectores de la ciudad por los que pasó el Maratón.

El alcalde felicitó a todas y todos los participantes, así como a los organizadores, patrocinadores y voluntarios que contribuyeron al desarrollo de esta justa deportiva.

En el arranque del Maratón estuvieron presentes José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del INEDEC; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; así como representantes de La Moderna y del comité organizador. (El Heraldo de Saltillo)