Golea Manchester City al Liverpool con 2 golazos

El Liverpool perdió la cabeza y fue goleado en Anfield

Ciudad de México.- Con goles de Erling Haaland, Jérémy Doku y Rayan Cherki, el Manchester City goleó 3-0 a los Reds para seguir como líder de la Premier League, en partido correspondiente a la Fecha 6.

La jugada clave del partido fue la expulsión de Ryan Gravenberch, quien al minuto 47 vio la primera amarilla y 15 minutos después vio la segunda y por ende la roja.

Eso marcó el un cambio en el cotejo, puesto que con un jugador más, los de Enzo Maresca se fueron con más decisión al frente y comenzaron a marcar el rumbo de partido.

Haaland prendió con zurda un centro por izquierda, que, tras pegar en un defensor, el balón le quedó a modo al noruego para que rematara con potencia al 65′.

Doku puso el 2-0 al 68′ con una definió a segundo poste, en lo que fue el mejor tanto del encuentro.

Ya con un Liverpool totalmente entregado, Cher hizo gala de su clase y venció por abajo a Alisson luego de una gran jugada de conjunto del City, que ligó su cuarto triunfo ante el Liverpool.

Con los tres puntos obtenidos como visitante, los ciudadanos llegaron a 18 puntos para mantenerse en lo más alto de la table. En tanto los Reds se quedaron con 9 unidades. (AGENCIA REFORMA)