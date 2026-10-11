Aseguran vehículo de empresa con paquetes de presunta marihuana en la Saltillo-Torreón

Un vehículo perteneciente a la empresa Idealesa fue asegurado por elementos de la Policía Estatal de Coahuila, luego de que presuntamente se localizaran en su interior paquetes con hierba seca con características similares a la marihuana.

El aseguramiento se registró durante la mañana de este domingo sobre la carretera libre Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, donde los oficiales realizaron la intervención de la unidad.

Tras el operativo, el automóvil fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el cruce de las calles Francisco Coss y Dionisio García, en la colonia Topochico, en Saltillo.

En ese lugar, las autoridades federales llevarían a cabo las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia localizada, así como establecer la cantidad de paquetes asegurados y las circunstancias en las que eran transportados.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente el número de paquetes incautados ni han confirmado si alguna persona fue detenida durante el operativo.

Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se proporcionen mayores detalles sobre este aseguramiento y se determine si existen responsabilidades legales relacionadas con el traslado de la presunta droga. (El Heraldo de Saltillo)