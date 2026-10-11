DIF Torreón conmemora el Día Mundial de la Salud Mental

Con conferencias de ALSAME en Ciudad DIF, se abordaron temas sobre los medicamentos psiquiátricos, el impacto de las enfermedades mentales en la familia y la experiencia de un paciente estable

Torreón.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, DIF Torreón conmemoró esta fecha con una serie de conferencias impartidas por ALSAME, que se llevaron a cabo el jueves 8 de octubre en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad DIF, con el propósito de generar un espacio de información, reflexión y acompañamiento para las familias de la Laguna.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que para el Sistema son importantes este tipo de eventos realizados en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, ya que permiten abordar temas de salud tan relevantes como la salud mental, ampliar el alcance de la información y acercar herramientas de prevención y atención a la ciudadanía. Señaló además que esta actividad forma parte de las políticas públicas del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, orientadas a fortalecer el bienestar integral de las y los torreonenses.

El psiquiatra Adalberto Mena Caldera abordó el tema de los medicamentos psiquiátricos, con información dirigida a que las personas y sus familias comprendan la importancia de un tratamiento adecuado y supervisado por especialistas.

Por su parte, Mario Lozano habló sobre el impacto de las enfermedades mentales en la familia, y destacó el papel fundamental del acompañamiento, la comunicación y la comprensión en el entorno familiar.

La jornada incluyó además la breve narrativa de Mario Antonio Lozano, quien compartió su experiencia como paciente estable y mostró que, con atención oportuna y apoyo, es posible llevar una vida plena.

En un contexto en el que la salud mental recibe cada vez mayor atención como un tema de salud pública que involucra a toda la población, la sinergia entre las instituciones de gobierno y las asociaciones civiles resulta fundamental para ampliar el alcance de las acciones de prevención y atención, derribar prejuicios y llevar información confiable a más familias.

DIF Torreón refrendó su compromiso de continuar sumando esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para impulsar acciones que promuevan la salud mental y el bienestar de las familias de la Laguna. (El Heraldo de Saltillo)