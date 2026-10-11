Saltillo supera “El Gran Reto” con exitoso maratón de La Moderna

Con una participación superior a los mil 500 corredores y un ambiente de entusiasmo y convivencia familiar, se llevó a cabo con éxito la quinta edición del Maratón Saltillo La Moderna, evento deportivo que reunió a atletas provenientes de diferentes regiones de Coahuila, distintos estados de México e incluso del extranjero, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes de la capital coahuilense.

Desde temprana hora, deportistas y sus familias se dieron cita sobre el bulevar Galerías, frente a Parque Centro, al norte de Saltillo, donde en punto de las 5:30 de la mañana se dio el disparo de salida. Los participantes enfrentaron el desafío de recorrer los 42.195 kilómetros de la prueba principal, mientras que otros compitieron en la modalidad de relevos por parejas, dividiendo la distancia en trayectos aproximados de 21 kilómetros por integrante.

La quinta edición, desarrollada bajo el lema “El Gran Reto”, permitió que los corredores atravesaran distintos puntos representativos de la ciudad, entre ellos las inmediaciones del Estadio de Béisbol Francisco I. Madero, el Museo del Desierto, el Ateneo Fuente y el Centro Histórico, ofreciendo un recorrido que combinó la exigencia deportiva con los principales atractivos de la capital de Coahuila.

Entre las personalidades que estuvieron presentes destacó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien acompañó esta celebración deportiva que nuevamente logró convocar a cientos de familias y deportistas, fortaleciendo la proyección de la ciudad como sede de eventos de gran convocatoria y promoviendo la práctica del atletismo entre la población.

A lo largo de la jornada, el entusiasmo de los asistentes y el esfuerzo de los competidores marcaron el desarrollo de esta quinta edición, en la que corredores experimentados y aficionados pusieron a prueba su resistencia física y preparación. La participación de atletas nacionales e internacionales también contribuyó al ambiente de celebración que caracterizó a esta competencia.

Como parte de los reconocimientos, la justa deportiva contempló premios económicos de 25 mil pesos para el primer lugar general, 20 mil pesos para el segundo y 14 mil pesos para el tercero, además de estímulos especiales

destinados a los corredores coahuilenses con mejores resultados, como una forma de reconocer el talento deportivo de la entidad.

Con el cierre de esta quinta edición, el Maratón Saltillo La Moderna dejó un balance positivo por su convocatoria y participación, reafirmando su importancia dentro del calendario deportivo regional.

La competencia no solamente representó un reto para quienes recorrieron sus calles, sino también una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo deportivo y continuar posicionando a Saltillo como un referente en la organización de eventos atléticos. (EDUARDO SERNA).