Investigan fallecimiento de niño en Saltillo

Un menor de apenas 12 años, identificado como Víctor Saúl “N”, fue localizado sin vida al interior de un domicilio en la colonia Lucio Blanco, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus propios familiares quienes encontraron al niño inconsciente y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, únicamente pudieron confirmar que el menor ya no contaba con signos vitales.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para integrar la investigación.

Una vez concluidas las diligencias en el domicilio, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

TAMBIÉN UNA MUJER DE 35 AÑOS

Una mujer de 35 años, identificada como Ana Gabriela “N”, decidió quitarse la vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Patos, en la colonia Valle de las Aves, en Saltillo.

Los hechos se registraron durante este domingo, luego de que la mujer presuntamente estuviera consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su pareja sentimental.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Ana Gabriela habría comentado anteriormente a sus familiares que atravesaba por diversos problemas; sin embargo, se desconocen las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades llevaron a cabo las investigaciones iniciales para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación y establecer oficialmente las causas del fallecimiento. (El Heraldo de Saltillo)