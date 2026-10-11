México solo tiene gas natural para tres días, alerta Rubén Moreira sobre riesgo de crisis eléctrica

El diputado del PRI señaló que entre 54 y 60% de la red de generación eléctrica depende directamente del gas natural importado

Ciudad de México.- Ante una posible reducción o suspensión de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos, el diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió sobre la vulnerabilidad energética de México.

Lo anterior, luego de que se difundiera información sobre la limitada capacidad de almacenamiento del país, que alcanzaría para cubrir apenas tres días de consumo, de acuerdo con reportes periodísticos comentados en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas.

El legislador del PRI señaló que esta situación evidencia la falta de previsión del Gobierno federal. Recordó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se impulsaron proyectos para ampliar la generación eléctrica mediante energías eólica y solar, alternativas que, afirmó, fueron frenadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Moreira Valdez sostuvo que la soberanía energética no se construye con discursos, sino con la capacidad de producir y garantizar el suministro de energía para el país. Criticó que México mantenga una fuerte dependencia del gas natural importado, pese a contar con recursos en su subsuelo que podrían aprovecharse bajo reglas nacionales y con las debidas condiciones de seguridad y protección ambiental.

El coordinador parlamentario alertó que una eventual disminución del suministro estadounidense representaría un riesgo para la generación de electricidad, pues una parte sustancial de la producción eléctrica nacional depende del gas natural. Por ello, llamó a dejar de engañar a la población con promesas de soberanía que no corresponden con la realidad energética del país.

Durante la emisión, Rubén Moreira también cuestionó que se hayan desaprovechado alternativas como la energía eólica y solar, así como la posibilidad de desarrollar otras fuentes de abastecimiento. Advirtió que la falta de una estrategia integral deja a México expuesto a decisiones externas y compromete la seguridad del suministro eléctrico.

Por su parte, el jurista Miguel Ángel Sulub coincidió en que la dependencia energética representa un riesgo para el país y advirtió que una eventual interrupción del suministro no se limitaría a dejar sin electricidad a los hogares, sino que podría paralizar empresas, frenar la producción y agravar las condiciones económicas y sociales. Además, alertó que quedarse sin energía en un contexto de violencia e inseguridad tendría consecuencias especialmente delicadas para la población.

Rubén Moreira insistió en que México necesita una política energética que garantice el abasto, diversifique las fuentes de generación y permita aprovechar responsablemente los recursos nacionales.

El priista subrayó que la soberanía debe traducirse en capacidad real para responder a contingencias internacionales, en lugar de mantener al país vulnerable ante posibles restricciones en el suministro de un insumo estratégico.. (El Heraldo de Saltillo)