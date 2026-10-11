Fortalece Coahuila atención a la salud mental con estrategia integral en todo el estado

Más de 7 mil 600 atenciones psicológicas y más de 6 mil atenciones y orientaciones a través de la Línea de Vida durante la actual administración

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el Gobierno del Estado fortalece la estrategia integral para prevenir, detectar y atender oportunamente los problemas de salud mental, acercando servicios y herramientas a las y los coahuilenses en los distintos entornos donde se desarrollan.

A través del Gran Programa Estatal de Salud Mental, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa, Paola Rodríguez López, desde la Oficina Inspira Coahuila, se articulan acciones en cuatro ejes estratégicos: política pública; prevención y promoción; ampliación de la cobertura; y mejora de la infraestructura y los servicios.

Bajo la campaña “Lo que sientes importa” y mediante la coordinación de Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud, la Dirección Estatal de Salud Mental, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Economía, se impulsa un modelo de atención que integra la prevención, la detección oportuna y la atención desde cuatro ámbitos fundamentales: salud, educación, centros de trabajo y comunidad.

ATENCIÓN MÁS CERCANA Y OPORTUNA

En los servicios de salud, los 14 hospitales generales del estado cuentan con protocolos para la recepción y atención de urgencias psiquiátricas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la atención oportuna dentro de la red estatal de servicios.

Asimismo, se amplían las posibilidades de acceso a la atención psicológica mediante los 133 centros de salud, herramientas de acceso a través de códigos QR, servicios de telemedicina y el programa Psicólogo en tu Comunidad, que acerca orientación y atención gratuita a los 38 municipios.

En lo que va de la administración, se han brindado más de 7 mil 600 atenciones psicológicas en los municipios del estado, además de más de 6 mil atenciones y orientaciones a través de la Línea de Vida, un servicio de apoyo disponible las 24 horas del día.

LA PREVENCIÓN COMIENZA EN LAS ESCUELAS

En el sector educativo, las acciones se orientan al desarrollo de habilidades socioemocionales, la identificación de señales de alerta y la activación de mecanismos de acompañamiento.

SER+ impulsa el desarrollo de habilidades socioemocionales; SOMOS+ permite identificar señales de alerta y activar mecanismos de seguimiento y atención, mientras que la Ruta de Atención a Situaciones de Alto Impacto establece mecanismos de actuación ante situaciones que representan un riesgo para la integridad o la vida de integrantes de la comunidad escolar.

Además, este año se incorporó en los cuadernos de útiles escolares un termómetro de las emociones, con herramientas para que niñas y niños reconozcan y aprendan a manejar sus emociones, así como actividades en familia que favorecen la convivencia y fortalecen los vínculos familiares.

De igual manera, los cuadernos de asistencia diaria de los docentes incluyen un código QR que facilita el acceso a servicios de atención psicológica para maestras, maestros y demás integrantes de la comunidad educativa.

LA SALUD MENTAL TAMBIÉN SE ATIENDE EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Mediante +Feliz, el Gobierno del Estado trabaja en coordinación con las empresas para fortalecer la prevención, facilitar la identificación oportuna de señales de riesgo entre las personas trabajadoras y promover su acceso a atención profesional.

Como parte de esta estrategia, en los próximos días se pondrá en marcha +Feliz en Familia, una Escuela para Padres que se desarrollará en los propios centros laborales y acercará herramientas prácticas de crianza, comunicación y acompañamiento emocional, extendiendo estas acciones a los hogares.

UNA COMUNIDAD PREPARADA PARA ESCUCHAR Y AYUDAR

Como parte del fortalecimiento de las redes comunitarias de apoyo, esta semana iniciarán las capacitaciones de Gatekeepers, una iniciativa que busca preparar a personas de la comunidad para identificar señales de alerta, escuchar sin juzgar y facilitar la conexión con servicios de atención profesional para conformar la primer Red Ciudadana de Salud Mental en el estado.

Esta estrategia parte de una premisa fundamental: no es necesario ser especialista para escuchar, acompañar y ayudar a una persona a encontrar apoyo oportuno.

El enfoque coincide con los principios de salud mental comunitaria promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destacan la importancia de acercar los servicios a los entornos cotidianos de las personas y fortalecer las redes de apoyo.

Con estas acciones, Coahuila avanza hacia un modelo en el que la atención a la salud mental comienza desde la prevención, la identificación oportuna y el acompañamiento, y no únicamente cuando una persona enfrenta una crisis.

COAHUILA IMPULSA EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN EN SALUD MENTAL

Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado invita a profesionales de la salud, personal educativo, estudiantes, organizaciones y ciudadanía en general a participar en el Encuentro Estatal de Salud Mental, que se realizará los días 20 y 21 de octubre en Saltillo.

Este espacio busca fortalecer el intercambio de conocimientos, la capacitación y la colaboración entre los distintos sectores que participan en la prevención y atención de la salud mental.

Finalmente, el Gobierno del Estado recuerda que las personas que necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse gratuitamente a la Línea de Vida, al 800 953 6453, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Porque lo que sientes importa, y siempre hay alguien dispuesto a escucharte. (El Heraldo de Saltillo)