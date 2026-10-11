Con apoyo de videovigilancia, detienen a 841 personas en Saltillo

Destaca Javier Díaz resultados del uso de tecnología durante reunión de seguridad

El alcalde Javier Díaz González informó que, en lo que va del año, con apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ha logrado la detención de 841 personas en 520 eventos diferentes.

Durante la reunión ordinaria de seguridad, en la que participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, el alcalde destacó la importancia del uso de la tecnología en las labores de prevención y reacción, así como de la coordinación entre las diferentes corporaciones para mantener a Saltillo como una ciudad segura.

“En el tema de seguridad lo que nos distingue es la coordinación con todas las instancias, esa es la base del éxito, vamos a seguir apretando en las áreas de oportunidad y aprovechar las herramientas tecnológicas a favor de la tranquilidad de las familias saltillenses”, comentó.

Javier Díaz reiteró su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el apoyo que brinda a las tareas de seguridad en la capital de Coahuila, así como a las instituciones que participan de manera permanente en estas acciones.

Durante la reunión se dieron a conocer casos en los que, mediante las cámaras de videovigilancia, se detectó a personas cometiendo actos ilícitos, lo que permitió la intervención de los elementos policiales para realizar las detenciones correspondientes.

El Centro de Control y Comando C2, de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las cámaras de seguridad se encuentran instaladas en diferentes puntos de la ciudad, como vialidades, zonas comerciales y el Centro Histórico de Saltillo.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz González señaló que actualmente se trabaja en la ampliación y modernización del Centro de Control y Comando, con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en la ciudad.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció al alcalde el apoyo que brinda a la corporación para continuar con las acciones y estrategias en materia de seguridad.

En la reunión participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil del Estado, Centro Nacional de Inteligencia, así como de otras instituciones de seguridad y justicia.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que se continuará trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, aprovechando las herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad y brindar tranquilidad a las familias saltillenses.(El Heraldo de Saltillo)