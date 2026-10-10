Destinarán recursos de “En Equipo le Entramos” para mejorar escuelas de Coahuila

El programa “En Equipo le Entramos”, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contempla inversiones para fortalecer la infraestructura educativa de Coahuila, mediante la construcción de nuevas aulas, rehabilitación de escuelas y mejoramiento de servicios básicos en los planteles de distintas regiones de la entidad.

Julio Long Hernández, titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), informó que estas acciones forman parte de un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, mediante la aportación conjunta de recursos para atender necesidades prioritarias de los municipios, entre ellas las relacionadas con la educación.

“Es un programa muy importante para el Gobierno del Estado, que impulsa el desarrollo de los municipios mediante un trabajo en equipo con los alcaldes. En infraestructura educativa viene una muy buena inversión; vamos a construir aulas didácticas, rehabilitar escuelas, construir techos estructurales y algunos edificios importantes para la educación media superior”, explicó.

El funcionario destacó que los presidentes municipales han mostrado disposición para incluir a las instituciones educativas dentro de los proyectos de inversión, por lo que las obras escolares tendrán participación en este programa, junto con acciones de pavimentación, alumbrado público, rehabilitación de espacios comunitarios y mejoramiento de servicios municipales.

“Los alcaldes nos han estado ayudando para fortalecer la infraestructura educativa de Coahuila. No solamente se trata de pavimentos, recarpeteos o plazas públicas; las escuelas también están siendo tomadas en cuenta por nuestro gobernador y por los municipios que participan en este programa”, señaló.

Long Hernández precisó que uno de los principales rubros de atención será la modernización de las instalaciones eléctricas, particularmente en aquellos planteles que requieren transformadores o mejoras en sus redes interiores y exteriores. Asimismo, se contemplan intervenciones en los sistemas hidráulicos y sanitarios, además de la construcción de bardas perimetrales y estructuras de techumbre.

“Estamos trabajando en materia de red eléctrica, hidráulica y sanitaria. La parte eléctrica es de suma importancia, si no es que la prioridad, por el tema de los transformadores y las redes exteriores e interiores. También vamos a trabajar en bardas perimetrales y techos estructurales”, detalló.

Finalmente, el titular del ICIFED adelantó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas realizará próximamente un anuncio relacionado con nuevas inversiones en infraestructura educativa, cuyos beneficios estarán dirigidos a los 38 municipios de Coahuila, con el propósito de mejorar las condiciones físicas de los espacios donde miles de estudiantes desarrollan sus actividades académicas. (EDUARDO SERNA).