Acusa PRI en Coahuila doble discurso del PT por uso de inteligencia artificial

Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del PRI Coahuila, cuestionó que adversarios políticos busquen sancionar el uso de herramientas digitales mientras recurren a ellas para atacar a sus opositores.

El uso de la inteligencia artificial como herramienta de confrontación política ha generado posturas contradictorias entre algunos partidos, señaló Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila, quien acusó a legisladores del Partido del Trabajo (PT) de utilizar esta tecnología para desacreditar a sus adversarios, pese a que públicamente promueven restricciones sobre su aplicación.

El dirigente priista consideró incongruente que representantes de dicho partido impulsen medidas para sancionar determinados contenidos digitales, mientras que, de acuerdo con sus señalamientos, recurren a imágenes y videos manipulados mediante inteligencia artificial para realizar ataques políticos.

“Es un discurso sumamente incongruente, porque vemos por ahí a los legisladores del PT hablar de que van a ir contra la inteligencia artificial y son los que la utilizan justamente para golpetear. El otro día hasta me pusieron en un video, que les agradezco que me pusieron con más pelo del que tengo”, expresó.

Rodríguez Canales sostuvo que estas prácticas reflejan, desde su perspectiva, la falta de propuestas capaces de generar interés entre la ciudadanía, por lo que algunos movimientos políticos optan por utilizar herramientas tecnológicas para mantener presencia en el debate público y confrontar a sus opositores.

“Ellos recurren a la inteligencia artificial ante el vacío de sus eventos, ante el vacío y falta de eco de su movimiento, ante el vacío y falta de eco de sus ideas. Por un lado, quieren sancionar a los memes, la inteligencia artificial, la información y, por otro lado, pues ellos la usan”, manifestó.

Asimismo, expresó su preocupación por las iniciativas que buscan establecer sanciones relacionadas con contenidos digitales, al considerar que podrían tener repercusiones sobre la libertad de expresión. En ese sentido, manifestó su solidaridad con quienes defienden este derecho y aseguró que la ciudadanía cuenta con elementos suficientes para distinguir entre los ataques políticos y los resultados de las administraciones públicas.

Finalmente, el secretario de Operación Política del PRI Coahuila destacó que, frente a este escenario de confrontación, el trabajo político en la entidad debe mantenerse enfocado en atender las necesidades de la población, privilegiando el bienestar familiar, el desarrollo económico y la calidad de vida por encima de las disputas partidistas.

“Yo creo que el estilo de trabajo en Coahuila es muy claro. Somos un estado que entendemos que antes de cualquier decisión está justamente el bienestar de nuestras familias, está justamente la calidad de vida de nuestras familias y así es como aquí se toman las decisiones”, concluyó. (EDUARDO SERNA).