Responde sociedad de Coahuila al llamado del Teletón 2026

La solidaridad de las familias, organizaciones de la sociedad civil, gobierno y representantes de la iniciativa privada se hicieron presente durante el Teletón 2026, celebrado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila, donde cientos de personas acudieron a contribuir con esta causa en beneficio de niñas, niños y adolescentes que reciben atención especializada.

Herminio Rodríguez Torres, director general del CRIT Coahuila, destacó la respuesta favorable de la comunidad durante toda la jornada, en la que los asistentes participaron mediante aportaciones económicas, consumo de alimentos y distintas actividades organizadas para recaudar fondos, además de expresar su respaldo a las familias beneficiarias.

“Muy contentos, muy bonita respuesta de la gente. Todo el día ha habido flujo, vienen, donan, muchos consumen alimentos. Todo mundo deja tiempo, deja cariño. Estamos optimistas, pero sobre todo la respuesta de la sociedad siempre es un alimento que nos inyecta”, expresó.

El directivo resaltó que la participación del sector empresarial también representó un impulso importante para alcanzar la meta económica establecida, al mencionar el caso de la compañía TSM, cuyos representantes decidieron duplicar públicamente el donativo que inicialmente habían comprometido durante el evento.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de las autoridades y de los distintos sectores de la sociedad, al considerar que estas muestras de apoyo transmiten un mensaje de esperanza y confianza a las familias que diariamente enfrentan los desafíos relacionados con la discapacidad y los procesos de rehabilitación.

“Las niñas y los niños el día de su fiesta pueden estar muy contentos porque Saltillo los abraza, porque la sociedad siempre sale a decir: no están solos, cuenten con nosotros y a seguirle”, manifestó Rodríguez Torres.

En cuanto a los resultados de atención, el director general informó que durante 2026 el CRIT Coahuila ha brindado servicios a más de mil 50 menores, mientras que 60 pacientes han concluido sus procesos de rehabilitación. De estos últimos, 46 participaron en la celebración, convirtiéndose en uno de los momentos más significativos de la jornada.

Respecto a la recaudación, Rodríguez Torres señaló que el objetivo para este año es superar los 3 millones 500 mil pesos, una cantidad que confía en alcanzar gracias a la participación de ciudadanos, empresas y organizaciones que se han sumado a las actividades del Teletón.

Finalmente, el director general del CRIT Coahuila reiteró su agradecimiento a quienes acudieron a las instalaciones para realizar sus aportaciones, al destacar que, más allá de los recursos económicos, la jornada permitió fortalecer los lazos de solidaridad y reafirmar el compromiso de la comunidad con la inclusión y el bienestar de la niñez coahuilense. (EDUARDO SERNA).