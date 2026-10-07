Lista primera etapa de Expo Coahuila; se estrenará con el Rodeo Saltillo 2026

El encuentro se realizará del 15 al 18 de octubre y marcará la apertura del nuevo recinto para espectáculos, exposiciones y convenciones en la capital coahuilense

La primera etapa de Expo Coahuila abrirá sus puertas la próxima semana con la séptima edición del Rodeo Saltillo, que se llevará a cabo del jueves 15 al domingo 18 de octubre de 2026. El encuentro estrenará las instalaciones construidas en los antiguos terrenos de la feria de Saltillo, como parte de un proyecto para ampliar la infraestructura turística y de entretenimiento de la ciudad.

La obra en su totalidad representa una inversión superior a los 270 millones de pesos. Además de recibir esta celebración, el complejo está destinado a albergar exposiciones, convenciones, conciertos y encuentros deportivos y culturales de alcance nacional e internacional.

La entrega de esta primera etapa fue anunciada desde julio por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha supervisado los trabajos de manera constante.

El proyecto integral en su totalidad contempla áreas como Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto, además del Forum. Estos espacios tienen distintas vocaciones, desde actividades gastronómicas y comerciales hasta espectáculos y convivencia familiar.

El Distrito Vaquero, que ya se estrenará con este rodeo 2026, concentrará restaurantes, bares, comercios, taquillas y servicios médicos, mientras que explanada 38 estará orientada a competencias de parrilleros y festivales gastronómicos

Por su parte, el Teatro del Pueblo contará con una velaría y escenario para conciertos y presentaciones culturales. El proyecto también incluye el Pabellón Sarape, una macroterraza de dos niveles adaptable para ferias comerciales, talleres, conferencias y otros encuentros.

Para su estreno, el Rodeo Saltillo combinará competencias, exposiciones ganaderas, gastronomía y actividades familiares. La cartelera musical contempla a Pesado y La Casetera el jueves 15; Julión Álvarez y Costumbre el viernes 16; Banda El Recodo y Sólido el sábado 17, y Brett Young y Heartland el domingo 18.

Con la apertura de la primera etapa, Expo Coahuila comenzará a operar como una nueva sede para grandes eventos en Saltillo. (JOSÉ TORRES)