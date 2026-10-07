Fracking vuelve al radar de Coahuila; Gobierno Federal estudia cuenca Sabinas-Burro-Picachos

La zona con potencial de gas no convencional comprende una amplia franja del centro y norte del estado; Semarnat aclara que todavía no existe autorización para realizar fracturación hidráulica

El Gobierno Federal mantiene bajo estudio la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, que abarca una extensa región de Coahuila y parte de Nuevo León, para determinar si en el futuro sería técnicamente viable aprovechar sus importantes reservas de gas no convencional mediante fracturación hidráulica o fracking.

Sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aclaró durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que actualmente no existen las condiciones ni la autorización para realizar pruebas de fracking.

“No se autorizaron pruebas piloto de fracking”, precisó la funcionaria. Explicó que lo autorizado consiste en estudios para verificar la existencia y disponibilidad de agua salada y profunda, indispensable antes de siquiera considerar la utilización de esta tecnología.

El interés en Coahuila no es menor. Estudios oficiales estatales han identificado dentro de las zonas gasíferas del estado municipios como Acuña, Allende, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Monclova, Múzquiz, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.

Un estudio ambiental más amplio sobre las formaciones Sabinas-Burro-Picachos y la porción de Burgos en Coahuila incorpora también territorios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Juárez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura, entre otros.

Esto no significa que el fracking vaya a realizarse en todos esos municipios. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum había aclarado desde agosto que la cuenca comprende una superficie enorme, desde las proximidades del límite con Chihuahua hasta Nuevo León, y que cualquier eventual desarrollo comprendería solamente una pequeña parte de ese territorio, cuya ubicación todavía tendría que determinarse.

Primero buscarán agua salada

El Gobierno de México informó desde agosto que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizaría pozos de exploración para determinar si en el subsuelo de las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos existe agua salada y gas no convencional.

La disponibilidad de agua es precisamente uno de los principales obstáculos para autorizar el fracking.

Bárcena señaló que, en caso de avanzar posteriormente, las condiciones contempladas incluyen no utilizar agua destinada al consumo humano o agrícola, recurrir preferentemente a agua salina y reciclar cuando menos el 75 por ciento del líquido empleado. También tendrían que revisarse las normas de la ASEA para pozos no convencionales y establecer controles ambientales adicionales.

Una enorme reserva bajo Coahuila

El interés energético por esta región se explica por su potencial. Estudios basados en información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos han estimado para Sabinas-Burro-Picachos alrededor de 67 billones de pies cúbicos de gas de lutitas, cifra que históricamente ha colocado a Coahuila entre las entidades con mayor potencial de este recurso en México.

Por ahora, sin embargo, el Gobierno Federal mantiene el proyecto en una fase de investigación.

El Comité de Científicos y Especialistas convocado por la administración de Claudia Sheinbaum recomendó continuar evaluando la viabilidad del aprovechamiento de gas no convencional únicamente en Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas, mientras que recomendó prohibir este tipo de actividades en Tampico-Misantla por consideraciones sociales, ambientales y de biodiversidad.

Además, cualquier proyecto futuro tendría que incluir consulta previa e informada a las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia, de acuerdo con las recomendaciones presentadas al Gobierno Federal.

Así, el fracking vuelve a aparecer en el horizonte energético de Coahuila, pero todavía no hay autorización para perforar mediante esta técnica ni se ha definido el municipio donde eventualmente podría realizarse una prueba. (El Heraldo de Saltillo)