Denuncian padres de niños con cáncer a ‘Andy’ y Amílcar

Ciudad de México.- Por la presunta comisión de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, padres de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México en contra de Andrés Manuel «Andy» López Beltrán y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Los colectivos integrantes del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. señalaron a los acusados como responsables de un esquema de contratos irregulares, sobreprecios y la simulación en la compra de fármacos inservibles o apócrifos mediante empresas fantasma.

Durante la entrega de la querella, el vocero del movimiento, Israel Rivas Bastida, afirmó que cuentan con evidencia sobre la adquisición de tratamientos con baja calidad terapéutica que perjudicaron la efectividad de las quimioterapias en los menores de edad.

«¡Se robaron el dinero de los medicamentos!», acusó el representante de los padres de familia al referir que médicos reportaron que los niños en tratamiento no reaccionaban debidamente a las dosis suministradas. (AGENCIA REFORMA)