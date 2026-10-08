Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e innovadora

Estocolmo, Suecia.- La escritora, poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue reconocida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina poesía, prosa y tradición clásica para crear nuevas formas de expresión en la literatura contemporánea.

La Academia Sueca destacó su “obra audaz e inventiva” y su particular manera de dialogar con la tradición clásica, especialmente con la literatura de la antigua Grecia, para abordar temas y personajes desde una perspectiva contemporánea.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es reconocida por combinar su formación como especialista en literatura clásica con una escritura que rompe las divisiones tradicionales entre géneros. A lo largo de su trayectoria ha publicado poesía, novelas en verso, ensayos y traducciones de autores clásicos.

Una de sus obras más conocidas es Autobiografía de Rojo, publicada en 1998, en la que retoma el mito griego de Gerión y lo transforma en una historia contemporánea. Otro de sus trabajos destacados es Norma Jeane Baker de Troya, donde establece un vínculo entre Helena de Troya y Marilyn Monroe.

Su interés por la literatura antigua también está presente en sus traducciones de autores griegos como Eurípides, Sófocles y Safo, aunque Carson no se limita a trasladar estos textos a otro idioma, sino que los utiliza como punto de partida para nuevas interpretaciones.

La Academia Sueca resaltó precisamente esa capacidad para explorar las posibilidades de la escritura y encontrar nuevas formas literarias a partir de textos y tradiciones de distintas épocas.

Con este reconocimiento, Carson se convierte en la segunda escritora canadiense en recibir el Nobel de Literatura, después de Alice Munro, quien obtuvo el galardón en 2013. También es la decimonovena mujer en recibir el premio desde que comenzó a entregarse en 1901.

La escritora recibió la noticia mientras se encontraba en Islandia. De acuerdo con la Academia Sueca, Carson se mostró sorprendida por el anuncio y expresó su alegría durante la llamada telefónica en la que le comunicaron que había sido elegida como ganadora.

El Premio Nobel de Literatura está acompañado este año por una dotación de 12 millones de coronas suecas, además de la medalla y el diploma correspondientes al galardón. (El Heraldo de Saltillo)