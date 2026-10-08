Con ocho medallas, Coahuila cierra el paratenis de mesa de la Paralimpiada Nacional 2026

Guadalajara, Jalisco.- Coahuila cerró su participación en el paratenis de mesa de la Paralimpiada Nacional 2026 con un balance de ocho medallas, de las cuales dos son de oro, tres de plata y tres de bronce.

Los metales dorados corrieron a cargo de Ana Victoria Alvarado García en la clasificación TT9; y Gabriel de la Rosa de la Garza en la clasificación TT5, ambos en la modalidad de singles.

Por su parte, Jossef Tadeo Torres González en la clasificación TT10; Daiana Nuncio Gámez en la clasificación TT5; y Alissya Valeria Zamora Adame en la clasificación TT12, consiguieron medallas de plata.

Finalmente, Juan José Camacho Morales en TT10; y Diego Alonso Maldonado Ramírez en TT8, sumaron medallas de bronce en singles; en tanto que Juan José Camacho y Jossef Tadeo Torres en TT10, se unieron para terminar terceros en dobles. (El Heraldo de Saltillo)