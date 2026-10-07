Invitan a feria de adopciones y convivencia para mascotas en Paseo Villalta Saltillo

La actividad se realizará este 9 de octubre, de 2 de la tarde a 8 de la noche, en la planta alta del centro comercial, donde habrá mascotas en adopción, donativos, bazar, concurso de disfraces y diversas actividades
Con el objetivo de promover las adopciones responsables y apoyar el rescate de animales, el 9 de octubre de este 2026 se llevará a cabo una feria de adopciones y convivencia para mascotas en Paseo Villalta, en un horario de 2 de la tarde a 8 de la noche.
La rescatista Ana Belén García Cepeda informó que participarán distintas fundaciones y expositores, además de que habrá una ambientación especial para las mascotas. Destacó que Paseo Villalta es un espacio 100 por ciento pet friendly, por lo que las familias podrán acudir acompañadas de sus mascotas.
Durante la jornada se recibirán donativos a beneficio de perros y gatos que permanecen en refugios y hogares temporales, como arena para gato, alimento, sobres de comida, croquetas para cachorro y adulto, camas y cobijas, además de que habrá venta de artículos a beneficio de los trabajos de rescate y atención de animales.
El programa también contempla un concurso de disfraces, bazar para mascotas, espacio para fotografías, regalos y otras actividades para que las familias puedan disfrutar una tarde de convivencia junto a sus perros y gatos.
Requisitos indispensables
Para quienes estén interesados en adoptar, García Cepeda explicó que deberán presentar copia de INE y comprobante de domicilio. Los aspirantes serán entrevistados y, si cumplen con los requisitos establecidos, podrán concretar la adopción.
«Es bien importante que vayan preparados para que así se agilice lo que es el proceso de adopción», señaló la rescatista, quien invitó a la ciudadanía a participar y apoyar con donativos. «Ningún donativo es pequeño y para nosotros siempre es indispensable y es la posibilidad de seguir ayudando», subrayó. (OMAR SOTO)