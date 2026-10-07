Demuele Saltillo construcciones irregulares en cauces de arroyos

Refuerza Javier Díaz vigilancia para prevenir riesgos en las familias saltillenses

Como parte de las acciones permanentes para prevenir riesgos y proteger la integridad de las familias, el Gobierno de Saltillo, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, llevó a cabo operativos para demoler construcciones irregulares edificadas sobre cauces de arroyos de la ciudad.

En una de las intervenciones, personal municipal realizó la demolición de un muro construido de manera irregular sobre el cauce de un afluente del arroyo Cortijo, en la colonia Lomas de Santa Cruz, a la altura de la calle Los Laureles, esto tras detectar la invasión del lecho natural, lo que incrementaba el riesgo de inundaciones en la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento llevó a cabo un operativo más de demolición sobre el cauce del arroyo San Lorenzo, mismo que divide a las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio, a la altura de la calle Guacali.

En este punto, personal de Desarrollo Urbano detectó una construcción irregular que ocupaba parte del cauce.

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, informó que estas intervenciones forman parte de la vigilancia permanente del gobierno de Javier Díaz González sobre arroyos, cauces y zonas de riesgo, a fin de evitar que construcciones, bardas u otras obras modifiquen los cauces naturales y obstaculicen el flujo del agua, sobre todo durante las lluvias.

“Nuestro alcalde Javier Díaz instruyó fortalecer la inspección y el ordenamiento urbano para evitar que la expansión de la ciudad sea de manera desordenada y, especialmente, impedir que particulares ocupen cauces de arroyos, zonas federales o áreas consideradas de riesgo”, señaló Castro Gutiérrez.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones de desarrollo urbano y dejó claro que en los cauces de los arroyos de la ciudad no está permitido construir, por lo que cualquier obra, muro, barda o estructura que invada estos espacios será objeto de inspección y, en su caso, de las acciones correspondientes conforme a la normatividad. (El Heraldo de Saltillo)