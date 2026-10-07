Celebra Secundaria Francisco Coss 20 años; Ramos Arizpe fortalece su equipamiento

Entrega Tomás Gutiérrez computadoras a través de “En Tu Escuela Tú Eliges”; plantel impulsa también una cultura de sustentabilidad entre sus 390 estudiantes

En el marco del 20 aniversario de la Secundaria General Francisco Coss Ramos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento educativo para brindar mejores herramientas y oportunidades a las nuevas generaciones.

Durante la celebración por las dos décadas del plantel, Gutiérrez Merino encabezó la entrega número 68 de las 95 programadas a través de “En Tu Escuela Tú Eliges”, con una inversión de 50 mil pesos destinada a la adquisición de computadoras de escritorio y dos reguladores, en beneficio de una comunidad de 390 estudiantes.

“Esta escuela tiene una historia de esfuerzo que comenzó hace 20 años y hoy tiene frente a sí grandes oportunidades. Queremos que nuestros jóvenes cuenten con mejores herramientas, que aprendan, se preparen y también comprendan la importancia de cuidar su entorno. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando de la mano con las escuelas, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Ramos Arizpe”, expresó el alcalde.

La celebración reunió a estudiantes, docentes, padres de familia, descendientes de Francisco Coss Ramos, autoridades y representantes de la iniciativa privada, e incluyó la develación de una placa conmemorativa por el 20 aniversario, además de un reconocimiento a quienes han formado parte de la fundación y consolidación de la institución.

La Secundaria General Francisco Coss Ramos inició actividades en septiembre de 2006, como respuesta a la necesidad de ampliar la oferta educativa ante el crecimiento de este sector de Ramos Arizpe. Sus primeras generaciones recibieron clases en espacios adaptados y, a lo largo de dos décadas, el plantel ha incrementado su matrícula, personal e infraestructura.

Como parte de esta visión de formación integral, la institución mantiene una vinculación con Geocycle, empresa que colabora con la comunidad educativa mediante actividades enfocadas en la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la generación de una mayor conciencia entre las y los jóvenes sobre la protección de su entorno. (El Heraldo de Saltillo)