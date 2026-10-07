Gestiona Tomás Gutiérrez atención integral ante riegos por cauce del arroyo La Encantada

Municipio mantiene seguimiento ante Conagua para atender el sector de Analco, por este cauce

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantiene las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para avanzar en la atención integral del arroyo La Encantada, cauce de jurisdicción federal que durante las temporadas de lluvia ha generado erosión y afectaciones principalmente en el sector de Analco.

Gutiérrez Merino encabezó una reunión de trabajo con un representante de Conagua, encabezados por José Amador López Andrade, jefe de enlace de la dependencia en Coahuila y funcionarios municipales, en la que se revisaron las condiciones actuales del cauce y los puntos que requieren atención ante el comportamiento que ha presentado el flujo de agua.

El alcalde señaló que el objetivo del Municipio es impulsar una solución de fondo, debido a que el cauce ha modificado su trayectoria con el paso del tiempo y las precipitaciones han incrementado la erosión en algunos puntos cercanos a la zona habitacional.

“Tenemos que buscar una solución integral. No se trata solamente de atender una afectación y que en la siguiente lluvia vuelva a presentarse; necesitamos avanzar en lo que técnicamente se requiera para encauzar correctamente el agua y proteger a las familias”, expresó.

Durante la reunión se estableció la importancia de contar con los estudios técnicos correspondientes que permitan conocer con precisión las condiciones del arroyo y, a partir de sus resultados, determinar las acciones necesarias para su adecuada atención.

El Gobierno Municipal ha mantenido vigilancia en el sector y seguimiento a las condiciones que se presentan durante las precipitaciones, particularmente en la zona de Analco, como parte de las labores preventivas y de protección a la población.

Gutiérrez Merino indicó que el Ayuntamiento continuará realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes y dará seguimiento permanente al tema para avanzar en una alternativa técnicamente viable que permita reducir riesgos.

En la reunión participaron también el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores; el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza; y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre. (El Heraldo de Saltillo)