Comunidad Animalista y alcalde acuerdan mesa de trabajo para fortalecer bienestar animal en Ramos Arizpe

Integrantes de la Comunidad Animalista de Ramos Arizpe sostuvieron una reunión con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en la que plantearon diversas acciones encaminadas a reforzar la protección, atención y cuidado de las mascotas, además de avanzar en medidas contra el maltrato animal y la tenencia irresponsable.

Durante el encuentro, los representantes animalistas expusieron algunas de las principales necesidades que han identificado en el municipio. Moisés Mendoza Zaragoza, representante de la asociación civil Al Cuidado de los Animales Domésticos, destacó la apertura de las autoridades municipales para escuchar los planteamientos del colectivo.

“Primero que nada agradecemos que nos hayan recibido y que nos traten con seriedad, pero más que nada agradecemos que le estén dando la importancia que merece el tema del bienestar animal”, expresó Mendoza Zaragoza.

Como resultado de la reunión, se acordó convocar próximamente a una mesa de trabajo en la que participen diferentes dependencias municipales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comunidad Animalista de Ramos Arizpe, con la intención de establecer acciones coordinadas en beneficio de los animales de compañía.

Uno de los temas prioritarios será el análisis del reglamento municipal para revisar los mecanismos que permitan implementar multas y sanciones contra quienes incurran en maltrato animal, así como para los tutores que incumplan con sus responsabilidades en el cuidado de sus mascotas.

“Lo importante es que habrá una mesa de trabajo en la que podremos analizar el reglamento y plantear acciones junto con las dependencias involucradas. Queremos que esto se traduzca en mejores condiciones para los animales y en una mayor responsabilidad de quienes los tienen bajo su cuidado”, señaló Moisés Mendoza Zaragoza.

La agrupación indicó que este primer acercamiento permitirá mantener un canal de comunicación con el Gobierno Municipal y trabajar en temas

relacionados con la prevención del maltrato, la protección animal y la responsabilidad de los propietarios. (EDUARDO SERNA).