Buscan integrantes de pandillas ingresar a las filas de la Policía de Saltillo, gracias a torneos de fútbol “Calle por Cancha”

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González dijo que gracias a los torneos de fútbol denominados “Calle por Cancha”, mismos que tienen el objetivo de fortalecer la confianza y generar lazos de convivencia entre las pandillas de diferentes sectores de Saltillo con la Policía Municipal, varios integrantes de esos grupos han transformado su estilo de vida e incluso están considerando ingresar a las filas de esa corporación.

Mencionó que este programa ha sido de gran beneficio para la comunidad por la integración que se ha logrado entre jóvenes que antes eran rivales en diferentes sectores y colonias gracias al deporte, además de disminuir y prevenir la comisión de delitos cometidos por pandillas, en especial las riñas que cada fin de semana eran motivo de preocupación para las y los vecinos de dichos sectores.

“Ha habido una reducción muy importante, los fines de semana nosotros teníamos hace algunos meses un incremento de peleas entre pandillas y con este programa se nos ha disminuido considerablemente ese tipo de incidentes. Hay jóvenes también muy metidos en el tema de la lectura, dentro de los centros comunitarios y creo que a través de la cultura y el deporte estamos ayudando a generar una mejor comunidad y a poder prevenir este tipo de incidentes”, dijo el alcalde.

“Aquí hay que destacar que incluso varios de los líderes de las pandillas se han transformado y andan ya buscando la posibilidad de ingresar a la Academia de Policía. Creo que se ha dado un giro muy interesante en muchos de ellos, un giro de 180 grados en el sentido de poder mejorar su estilo de vida, buscar una oportunidad de salir adelante y poder en un futuro mantener una familia”, agregó.

Javier Díaz mencionó también que este viernes tendrá verificativo la reunión de seguridad del Municipio, donde se verán con precisión los resultados y la manera en que van bajando los índices de riñas y otros delitos en las colonias de Saltillo gracias a este programa, que reiteró, ha tenido un éxito impresionante nos solamente en lo deportivo, sino también a través de la lectura y otro tipo de expresiones culturales y artísticas. (ÁNGEL AGUILAR)