Fortalece Javier Díaz acciones de reforestación en vialidades de Saltillo

Avanza programa “Bosques Urbanos Lineales”; además, se construye el Sistema Pluvial Puerta del Oriente y se recuperan áreas verdes en la colonia Kiosco

Con acciones simultáneas, el alcalde Javier Díaz González fortalece la infraestructura y recupera espacios públicos, a través de una intensa jornada de trabajo en diferentes sectores de la ciudad.

Con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, el Ayuntamiento reforesta más vialidades, con la siembra de arbolado de la especie encino siempre verde sobre el camellón central de la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para incrementar el arbolado urbano, generar espacios más agradables para la ciudadanía y contribuir a mejorar el entorno de las principales vialidades de la ciudad.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabaja en la construcción del Sistema Pluvial Puerta del Oriente, sobre el retorno oriente del bulevar Fundadores, antes de llegar al bulevar Centenario de Torreón.

Los trabajos de esta obra continuarán durante los próximos días en este punto, a fin de fortalecer la infraestructura pluvial y contribuir a mejorar el flujo del agua en este sector durante las lluvias, en beneficio directo de la movilidad y seguridad de la comunidad.

Asimismo, cuadrillas municipales limpiaron de manera general y dieron mantenimiento a las diferentes áreas verdes y plazas públicas de la colonia Kiosco, sobre todo en el sector ubicado entre las calles Brasil y Santiago. (El Heraldo de Saltillo)