Llevará Comisaría al oriente torneo Calle por Cancha

La cita es este jueves; enfoca Policía de Saltillo actividades de prevención en agrupaciones juveniles populares

El alcalde Javier Díaz González destacó que, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se fortalecen las acciones de prevención y proximidad social con las juventudes, como el torneo Calle por Cancha, que este jueves se llevará a cabo en el oriente de Saltillo.

Díaz González señaló que este programa tiene como objetivo disminuir las tensiones entre agrupaciones juveniles populares, generar lazos de convivencia entre los jóvenes que las integran y fortalecer la confianza con la Policía de Saltillo.

“En Saltillo trabajamos todos los días desde la prevención y la proximidad, acercándonos a nuestras juventudes, escuchándolas y generando espacios de convivencia que contribuyan a mantener entornos seguros y tranquilos para todas y todos”, afirmó el alcalde.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría, informó que en esta ocasión participarán agrupaciones juveniles populares de las colonias Mirasierra, Centenario, Zaragoza, Loma Linda, Loma Blanca y Morelos.

El torneo se realizará a partir de las 19:00 horas en el Parque Nogales, ubicado en la calle Nogal de Barton 364, en la colonia Los Nogales II.

Morales Hernández recordó que el torneo Calle por Cancha, en el que participan 40 agrupaciones juveniles populares, inició el pasado jueves en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, con la participación de 8 equipos.

“La dinámica es la siguiente. Cada torneo de sector: poniente, oriente, sur y centro concluye con un ganador, y al final esos ganadores compiten y hay un equipo campeón”, explicó.

La Comisaría, abundó Morales Hernández, premia a cada ganador de sector y al campeón de todo el torneo.

El director de Proximidad Social y Prevención del Delito comentó que con el torneo se busca tener entornos más seguros y tranquilos para la comunidad en general. (El Heraldo de Saltillo)