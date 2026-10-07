Presenta líder nacional de CANACINTRA Convención de Delegaciones a celebrarse en Saltillo

Este miércoles se llevó a cabo en la sede nacional de CANACINTRA en la Ciudad de México la presentación de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales 2026 de ese organismo, la cual tendrá verificativo en la ciudad de Saltillo con el objetivo de fortalecer la vinculación empresarial, generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la integración de proveedores nacionales a las cadenas de valor.

Lo anterior durante una rueda de prensa que fue encabezada por la dirigente nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, junto con el presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez y la representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera, entre otras personalidades.

Como se ha informado, este encuentro nacional de realizará del 21 al 23 de octubre en el marco de los 85 años de CANACINTRA con la participación de industriales, empresarios, empresas tractoras, proveedores, autoridades y especialistas para analizar los principales retos y oportunidades de la industria mexicana, así como las tendencias que están transformando al sector productivo.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta nacional de CANACINTRA destacó que esta convención representa una oportunidad para pasar del diálogo a la generación de resultados concretos para las empresas.

“Queremos que esta convención sea un verdadero punto de encuentro para la industria mexicana: un espacio donde las empresas puedan conectar, generar negocios y encontrar nuevas oportunidades para crecer”, manifestó.

Destacó que uno de los principales componentes de la reunión nacional será la Expo de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica, que contará con 48 empresas expositoras y permitirá conectar a empresas proveedoras con clientes, empresas tractoras y aliados estratégicos.

Mencionó también que a esto último se suman los encuentros B2B con más de 50 empresas compradoras, entre armadoras y proveedores de primer y segundo nivel, con reuniones orientadas a fortalecer cadenas de suministro y generar oportunidades comerciales para los proveedores participantes.

Agregó que la agenda contempla además visitas empresariales a General Motors en Ramos Arizpe y Stellantis en Derramadero, acercando a los convencionistas con dos de los principales referentes de la industria automotriz instaladas en Coahuila.

Por su parte, Arturo Reveles destacó que uno de los principales objetivos de la Convención es que las empresas locales, particularmente las pequeñas y medianas, encuentren mayores oportunidades para integrarse a las cadenas de proveeduría de las grandes industrias.

De igual manera, Hilda Flores señaló en su participación que para las y los coahuilenses representa un honor recibir este encuentro nacional, dada la importancia que tiene para el Gobierno de Coahuila el sector industrial, e indicó que en la entidad se impulsan herramientas como SUMA Coahuila, enfocada en identificar empresas con potencial de proveeduría, desarrollar sus capacidades y vincularlas con empresas tractoras, así como el Help Desk Coahuila, destinado a acompañar a la inversión antes, durante y después de su llegada. (ÁNGEL AGUILAR)