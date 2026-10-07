Continúa Gerardo Aguado trabajando agenda legislativa ciudadana junto con distintos sectores

Torreón.- El diputado local Gerardo Aguado Gómez continúa llevando su agenda legislativa a distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de escuchar, sumar propuestas y configurar junto con los ciudadanos una agenda legislativa cada vez más cercana a las necesidades reales de Coahuila.

Aguado explicó que este trabajo se desarrolla a partir de tres grandes ejes: seguridad; sustentabilidad y cuidado del agua; y ordenamiento territorial, temas que inciden directamente en la calidad de vida de las familias y en el desarrollo de las ciudades.

“La legislación actual no puede entenderse de espaldas a los ciudadanos. Tenemos que salir, escuchar y construir junto con la sociedad las decisiones que después se convierten en leyes y políticas públicas”, señaló.

Como parte de este ejercicio, Aguado ha sostenido encuentros con distintos sectores, entre ellos estudiantes de la Universidad Iberoamericana Torreón, integrantes de la Cámara de la Propiedad Urbana y representantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

Señaló que la intención es mantener este diálogo con universidades, cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil y ciudadanos, no sólo para compartir los avances legislativos, sino para recoger inquietudes, propuestas y experiencias que permitan fortalecer cada uno de los temas de la agenda.

“Queremos una agenda legislativa ciudadana, construida de cara a la gente. Una agenda que no se quede en el Congreso, sino que se contraste permanentemente con quienes viven todos los días los retos de nuestras ciudades”, afirmó.

Gerardo Aguado adelantó que continuará este ejercicio de diálogo durante las próximas semanas, llevando los tres ejes de su agenda a diferentes espacios y sectores, con el objetivo de robustecer las propuestas y seguir construyendo soluciones junto con los ciudadanos. (El Heraldo de Saltillo)