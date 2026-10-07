CIJ Ramos Arizpe abre espacios para servicio social y prácticas profesionales

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe mantiene abierta durante todo el año su convocatoria para estudiantes universitarios interesados en realizar su servicio social o prácticas profesionales, con la oportunidad de adquirir experiencia mientras participan en acciones de prevención y promoción de la salud entre niños, adolescentes y jóvenes.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, informó que pueden incorporarse alumnos de las carreras de Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, Sociología, Administración, Nutrición y Psicología Educativa, quienes tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

“Invitamos a los estudiantes a acercarse al Centro de Integración Juvenil para realizar su servicio social o prácticas profesionales. Aquí encontrarán un espacio donde pueden aprender, adquirir experiencia y, al mismo tiempo, contribuir con actividades que benefician a nuestra comunidad”, expresó.

Durante su estancia, los universitarios podrán colaborar en actividades psicoeducativas enfocadas en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, bienestar emocional y competencias académicas, además de participar en proyectos relacionados con la prevención y promoción de estilos de vida saludables.

“Más allá de cumplir con un requisito de su universidad, buscamos que esta experiencia les permita fortalecer su preparación profesional y desarrollar herramientas para trabajar directamente con distintos sectores de la población, especialmente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, señaló García Charles.

La trabajadora social destacó que la convocatoria permanece disponible durante todo el año, lo que permite a los estudiantes incorporarse conforme a los periodos establecidos por sus respectivas instituciones educativas.

Los interesados en conocer los requisitos y comenzar su proceso de incorporación pueden comunicarse directamente con el CIJ Ramos Arizpe al teléfono 844-491-1056, donde recibirán información sobre las alternativas disponibles para realizar su servicio social o prácticas profesionales. (EDUARDO SERNA).