A sacar el suéter, pronostican siete frentes fríos para octubre

Protección Civil de Coahuila informó que durante octubre se prevé el ingreso de siete frentes fríos, mientras que se anticipa la posibilidad de uno de los inviernos más fríos de los últimos cinco años

Coahuila se prepara para un descenso gradual de las temperaturas con el pronóstico de siete frentes fríos durante octubre de este 2026, por lo que autoridades de Protección Civil recomendaron mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y a los avisos oficiales al respecto.

Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil en Coahuila, informó que para la temporada otoño-invierno se tienen proyectados 56 frentes fríos. Explicó que en septiembre de este 2026 se contemplaban tres sistemas, aunque finalmente solamente se presentó uno, mientras que para octubre se esperan siete.

«Van a ser 56 frentes fríos proyectados, en septiembre teníamos tres pronosticados y solamente hubo uno, para octubre hay siete frentes fríos pronosticados», señaló el funcionario, quien indicó que se dará seguimiento puntual al desarrollo de estos sistemas, algunos de los cuales ya han ingresado acompañados de lluvia.

El primer frente frío de la temporada ya dejó temperaturas bajas en distintas regiones del estado. Durán García señaló que la temperatura mínima registrada la semana pasada fue de 8 grados centígrados en la comunidad de Los Lirios, municipio de Arteaga, mientras que en las zonas urbanas los registros mínimos oscilaron entre los 12 y 13 grados.

Agregó que, de acuerdo con información proporcionada por meteorólogos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Sistema Nacional de Meteorología, existe la posibilidad de que el próximo invierno sea uno de los más fríos de los últimos cinco años.

«Podría ser uno de los inviernos más fríos de los últimos cinco años, esto derivado también del fenómeno del Niño, que ha predominado todo el año; podría bajar más la temperatura y acumular más horas frío durante este invierno», explicó. (OMAR SOTO)