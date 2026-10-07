CECyTEC fortalece formación tecnológica con carreras de inteligencia artificial y electromovilidad

Ante la transformación tecnológica que experimenta el sector productivo de Coahuila, el CECyTEC–EMSaD incorporó ocho nuevas carreras a su oferta académica, entre ellas especialidades relacionadas con inteligencia artificial, ciencia de datos y electromovilidad, informó la directora general del sistema, Lucía Azucena Ramos Ramos.

La institución atiende actualmente a más de 20 mil estudiantes y cuenta con un catálogo de 24 carreras. La ampliación de sus programas busca que los jóvenes tengan acceso desde el nivel medio superior a conocimientos vinculados con las nuevas demandas de la industria y con los perfiles profesionales que comienzan a requerirse en el mercado laboral.

“Estamos incorporando nuevas alternativas de formación para que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias y puedan responder a las necesidades que actualmente presenta el sector productivo”, señaló Ramos Ramos.

Entre las especialidades recientemente incorporadas también se encuentra administración de autotransporte. La directora general explicó que la actualización académica cobra especial relevancia debido a la presencia que mantiene el subsistema educativo en 36 de los 38 municipios de Coahuila, incluyendo planteles ubicados tanto en ciudades como en comunidades rurales.

“La preparación de nuestros jóvenes no solamente debe concentrarse en los conocimientos técnicos; necesitamos que desarrollen habilidades de comunicación, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas que encontrarán en su vida profesional”, expresó.

Como parte de esta estrategia, el CECyTEC mantiene el impulso al modelo de formación dual, mediante el cual los alumnos pueden complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias dentro de empresas, fortaleciendo así su preparación antes de incorporarse formalmente al ámbito laboral.

Ramos Ramos destacó que la coordinación entre docentes, personal directivo, autoridades educativas y sector empresarial será determinante para mantener

actualizados los programas académicos y lograr que los egresados cuenten con una preparación acorde con la evolución tecnológica y productiva que registra Coahuila. (EDUARDO SERNA).