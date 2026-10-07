Coahuila presenta “Gala de Leyendas”, un encuentro entre grandes voces de la ópera mexicana

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, presentó “Gala de Leyendas: de la ópera al alma mexicana”, concierto que reunirá el próximo 29 de octubre a dos extraordinarias voces de la lírica mexicana, Ramón Vargas y Arturo Chacón, quienes estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), bajo la dirección artística del maestro Natanael Espinoza Rincón.

El concierto se realizará a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y ofrecerá un recorrido musical que partirá de grandes obras del repertorio operístico para llegar a canciones profundamente ligadas con la identidad y la memoria musical de México.

Ramón Vargas y Arturo Chacón representan dos generaciones de la lírica mexicana y cuentan con una destacada trayectoria en escenarios internacionales. Ambos artistas ya han compartido escenario: en 2012, en La Scala de Milán, alternaron el papel protagónico de Los cuentos de Hoffmann. Ahora, su encuentro llegará a Saltillo junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

La gala tendrá además un significado especial para Coahuila al contar con la participación de la soprano Alejandra López y el bajo Tamar Villareal, quienes compartirán escenario con estas grandes figuras de la música mexicana. La presencia de los artistas coahuilenses responde al propósito de generar encuentros y oportunidades para el talento local a partir de los grandes eventos que llegan al estado.

La secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, destacó que la realización de este concierto forma parte de una política cultural impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, encaminada a acercar a las familias coahuilenses espectáculos de gran calidad y, al mismo tiempo, fortalecer a los artistas, agrupaciones y espacios culturales del estado.

“Gracias a ese impulso, Coahuila ha recibido en los últimos años a grandes figuras de la música y de la ópera, como Nadine Sierra, Cristina Opolais, Elīna Garanča, Fernando de la Mora, Stephen Costello y Javier Camarena. Esto nos habla de algo muy importante: hoy tenemos en Coahuila los públicos, los espacios, las instituciones y, sobre todo, el talento para recibir y producir espectáculos de este nivel”, señaló.

Rodarte Rangel agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por mantener su compromiso con la cultura y generar las condiciones para que en Coahuila se puedan disfrutar grandes eventos, al tiempo que el talento estatal encuentra más espacios y oportunidades para crecer. También reconoció el trabajo de la Orquesta Filarmónica del Desierto y del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila para hacer posible este proyecto.

Por su parte, Natanael Espinoza Rincón, director de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, resaltó la importancia de que la agrupación pueda participar en proyectos que le permitan colaborar con artistas de gran trayectoria, ya que estos encuentros representan una oportunidad de crecimiento para los músicos y fortalecen el nivel artístico de la orquesta. La participación junto a Ramón Vargas y Arturo Chacón representa además una experiencia significativa para la OFDC y para el público coahuilense.

Asimismo, Javier Omar Hernández Ríos, vicepresidente ejecutivo del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila, destacó la importancia de sumar esfuerzos para impulsar la difusión de la música y las artes escénicas, señalando que la colaboración entre instituciones permite hacer realidad proyectos de gran calidad y acercar propuestas artísticas de alto nivel a la sociedad coahuilense.

“Gala de Leyendas” representa así un encuentro entre grandes exponentes de la lírica mexicana y el talento de Coahuila, pero también la continuidad de un trabajo que busca fortalecer la infraestructura cultural, formar públicos y generar nuevas oportunidades para los artistas del estado.

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 12 de octubre en el Teatro de la Ciudad, en horario de taquilla de 8:00 a 16:00 horas, y en las oficinas de la Secretaría de Cultura, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Se entregarán un máximo de dos boletos por persona.

La Secretaría de Cultura invitó a las familias coahuilenses a ser parte de esta noche especial, que se llevará a cabo el 29 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, y que busca celebrar la ópera, la música mexicana y el talento que hace de Coahuila un estado con una vida cultural cada vez más sólida.

Los pases de cortesía para este concierto estarán disponibles en las oficinas de la Secretaría de Cultura de Coahuila de lunes a viernes de 9 a 2 pm y en el Teatro de la Ciudad los lunes de 11 a 4 pm y martes a sábado de 11 a 7 pm en taquilla, a partir del día lunes 12 de octubre. (El Heraldo de Saltillo)