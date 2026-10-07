Reporta Tomás Gutiérrez avance del 80% en compromisos de gobierno

A poco más de año y medio de haber iniciado su administración, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el Gobierno Municipal registra un avance cercano al 80 por ciento en los compromisos planteados al comienzo de su gestión, además de haber incorporado nuevos proyectos para atender las necesidades que han surgido con el crecimiento de la ciudad.

El edil señaló que entre las áreas en las que se han concentrado las acciones municipales se encuentran la seguridad pública, los esquemas de transporte gratuito para estudiantes y las clínicas de la salud, rubros que, afirmó, forman parte de las prioridades establecidas desde el arranque de la administración.

“Hemos estado cumpliendo el 80 por ciento de lo que prometimos y muchas otras cosas más que han salido en el camino para poder hacer de Ramos Arizpe una mejor ciudad”, expresó.

Gutiérrez Merino reconoció que aún existen proyectos y necesidades pendientes por atender, principalmente debido al ritmo de crecimiento que mantiene Ramos Arizpe y que obliga al Ayuntamiento a incorporar nuevas acciones a las contempladas originalmente dentro de su programa de gobierno.

“Nos faltan muchas cosas, es una ciudad que va creciendo, pero hemos estado cumpliendo. Ya cumplimos en seguridad, transporte gratuito, salud y muchas cosas más”, manifestó.

Al referirse a la estrategia seguida durante su gestión, el alcalde destacó la importancia de contar con una planeación definida, un equipo de trabajo y objetivos específicos, elementos que, dijo, permiten avanzar en las metas establecidas para el municipio y responder a nuevas demandas de la población.

“Estamos por cumplir nuevos compromisos al cierre de este año y todo el resto del próximo. El trabajo no ha terminado y aún falta por cumplirle a la gente que nos dio su confianza. Vamos a paso firme y estoy seguro que llegaremos al 100% de los compromisos cumplidos muy pronto”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez Merino agradeció la confianza de los habitantes de Ramos Arizpe y aseguró que su administración mantendrá el ritmo de trabajo para completar los compromisos restantes y continuar con los proyectos que se incorporen durante el resto del periodo municipal. (EDUARDO SERNA).