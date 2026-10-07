Invita UAdeC a participar en la celebración por el Día de Muertos con “Luminarias del Alma” con “Concurso de Catrinas” y “Exposición de Altares”

Con el propósito de fortalecer, difundir y preservar las tradiciones mexicanas, la universidad a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Unidad Sureste, de la Universidad Autónoma de Coahuila, promueve la realización de actividades que fortalezcan la formación académica del alumnado y refuercen el entramado social con la festividad del Día de Muertos “Luminarias del Alma”.

El 28 de octubre será el festival, en la explanada de la rectoría a las 19:00 horas, el cual esta edición llevará el nombre de “No mueren, migran”, para este año se hará referencia a los seres queridos que mueren, sus almas no se van, trascienden en otros planos.

Se exhibirá el altar de muertos, junto al resultado del taller que imparte el maestro José Antonio Ferlun, que consiste en la intervención de una pieza de más de dos metros en madera y que simula el alma, amenizará.

Como parte de este festival también se hará el Concurso de catrines y catrinas, en el que podrán participar las y los estudiantes de las distintas escuelas, facultades, e institutos correspondientes a la Unidad Sureste.

Las inscripciones se realizarán a través de la siguiente liga de forms: https://shorturl.at/9yOqv y podrán generar su registro a partir de hoy y hasta el viernes 23 de octubre.

A las 19:00 horas en la explanada principal de Rectoría las y los participantes deberán permanecer en el espacio asignado por los organizadores; en donde presentarán a los jurados una breve explicación del personaje del cual están caracterizados, se considerará la creatividad, la imagen y estética del vestuario, la presencia escénica, el conocimiento del traje que porta o personaje que alude.

Esta actividad se tiene contemplada en un horario de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., con la intención de que, además de los jurados, los asistentes al Festival “Luminarias del Alma” puedan observar su participación; para más información entrar en la convocatoria https://shorturl.at/BfWsM

Para la exposición de Altares de Muertos como una tradición que honra nuestras raíces y fortalece nuestra identidad cultural, se convoca a participar a Escuelas, Facultades, Academias, Dependencias e Institutos de la US.

Las inscripciones quedan abiertas a partir del miércoles 7 de octubre al viernes 23 de octubre del 2026; y podrán registrarse a través de la liga de forms: https://forms.cloud.microsoft/r/rhw5q8Y0KD

Una vez registrados a través de este formulario, recibirán una llamada telefónica por parte del Departamento de Difusión Cultural de la Coordinación de la Unidad Sureste, para confirmar la participación y revisar la disponibilidad de los horarios, el tema es libre y dedicado al personaje de su preferencia.

Los días para las visitas, se realizarán de la siguiente forma; Únicamente confirmaremos la disponibilidad de horarios: 28, 29 y 30 de octubre, en Unidad Camporredondo / Ramos Arizpe / Campus poniente / Campus Arteaga / Campus Sur/ Campus Centro / Campus Rectoría.

La UAdeC reafirma su compromiso con la promoción y preservación de las manifestaciones culturales que fortalecen nuestra identidad y fomentan la convivencia, el respeto y el orgullo por nuestras tradiciones, por ello continuaremos impulsando actividades que vinculen el arte, la cultura y el conocimiento con la vida universitaria y con la sociedad en su conjunto. (El Heraldo de Saltillo)