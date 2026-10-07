Fortalece UAdeC la atención a la salud mental a través de la coordinación de psicólogos y tutores de sus tres unidades

Con el propósito de fortalecer las estrategias institucionales de atención y acompañamiento a la comunidad universitaria, la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevó a cabo una reunión de trabajo con psicólogos y tutores de las Unidades Sureste, Laguna y Norte.

Asistió el coordinador general de Extensión Universitaria David Hernández Barrera; la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón; la directora de la Escuela de Psicología Unidad Laguna, Cinthya Carolina Castañón Perales; la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte en Piedras Negras, Laura Verónica Ruíz Jasso.

Asimismo, la directora de la Escuela de Psicología y Enfermería de Unidad Norte en Monclova, Susana Victoria Sierra Herrera y el director de la Facultad de Psicología Unidad Sureste en Saltillo José González Tovar.

Durante la reunión se planteó la realización de un congreso dirigido a psicólogos y tutores universitarios, que contempla un programa de conferencias, talleres y mesas de trabajo orientadas al intercambio de experiencias, actualización profesional y fortalecimiento de las estrategias de atención a la salud mental de estudiantes.

Como parte de los acuerdos, se busca socializar y fortalecer la aplicación del protocolo de atención en salud mental desarrollado por la Dirección de Asuntos Académicos, el cual se encuentra en operación a partir del presente semestre, y que tiene el objetivo de establecer criterios y mecanismos de actuación que permitan brindar un acompañamiento adecuado a la comunidad estudiantil.

Esta iniciativa representa un paso hacia el fortalecimiento de una red institucional de acompañamiento y atención a la salud mental, promoviendo la comunicación y coordinación entre las diferentes áreas universitarias para contribuir al bienestar integral de los universitarios de la UAdeC. (El Heraldo de Saltillo)