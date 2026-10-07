Aseguran 10.8 millones de cigarros ocultos entre vasos en Michoacán

Ciudad de México.- Un cargamento de 10 millones 854 mil cigarrillos fue localizado en un contenedor que ingresó a la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con documentación que señalaba el traslado de vasos de vidrio.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina informaron que el contenedor fue revisado después de que los sistemas aduaneros emitieron una alerta relacionada con un posible riesgo en materia de propiedad intelectual.

Personal de ambas dependencias dio seguimiento al contenedor desde su arribo al puerto y realizó una primera revisión mediante equipos de inspección no intrusiva.

Los equipos detectaron un patrón inconsistente con la mercancía declarada, por lo que las autoridades determinaron realizar una revisión física.

Durante la apertura, inspección ocular y revisión con apoyo de un binomio canino fueron localizadas 882 cajas de cartón que contenían 10 millones 854 mil cigarrillos.

En contraste, de los vasos de vidrio asentados en la documentación fueron contabilizadas 70 cajas.

La mercancía quedó bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras se realiza el procedimiento correspondiente.

ANAM y Marina indicaron que la información del cargamento fue registrada para informar al propietario o representante legal de la marca ante una posible afectación a sus derechos de propiedad intelectual.

El hallazgo se sumó a otros aseguramientos recientes de cigarros realizados por autoridades federales en la misma aduana. (AGENCIA REFORMA)