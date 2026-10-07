Invita Comisión de Derechos Humanos de Coahuila a carrera 5K y presenta convocatoria

La CDHEC anunció la segunda edición de su carrera “Kilómetros por la Salud”, además de dos concursos dirigidos a jóvenes y estudiantes de primaria para promover el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

Para promover el derecho a la salud, la inclusión y la igualdad de oportunidades, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) anunció la segunda edición de su carrera 5K “Kilómetros por la Salud”, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre de este 2026 en la Ruta Recreativa de Saltillo.

El director de Inclusión de la CDHEC, Erasmo Ramos Gil, explicó que la carrera iniciará a las 8 de la mañana, con un calentamiento previo entre las 7:30 y 7:40, teniendo como punto de salida la esquina del bulevar Venustiano Carranza y la calle Salvador González Lobo, frente a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

El costo de inscripción será de 300 pesos para el público general y 250 pesos para personas con discapacidad, con registro a través del QR disponible en las redes sociales de la citada Comisión. Se contemplan premiaciones para los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil, así como para personas con discapacidad, con tarjetas de regalo de mil 500, mil 250 y mil pesos para primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Los participantes recibirán además medalla y un kit de recuperación con fruta y bebidas hidratantes.

La Comisión espera incrementar la participación respecto al 2025, cuando registró alrededor de 300 corredores, por lo que la meta para esta edición es alcanzar hasta 350 participantes. La carrera busca consolidarse como una actividad institucional de promoción de los derechos humanos y, particularmente, del derecho a la salud, así como fomentar la activación física y la convivencia.

Convocatorias

Durante la rueda de prensa también se presentó la primera edición del concurso “Un minuto por los derechos humanos”, dirigido a jóvenes de nivel bachillerato y universidad. Patricia María Domínguez Coronado, directora de Capacitación, explicó que los participantes deberán realizar un video vertical sobre la importancia de conocer, ejercer y respetar los derechos humanos. La convocatoria cerrará el 16 de octubre de este 2026 y contempla como premios una tablet para el primer lugar, un celular para el segundo y audífonos inalámbricos para el tercero.

Asimismo, se lanzó la tercera edición del concurso de dibujo infantil, dirigido a estudiantes de primaria de todo Coahuila, bajo el tema “Dibuja tu superhéroe interior y junto con el Oso Promotor y Sentinela defiende los derechos humanos”. Se establecieron dos categorías, de primero a tercero y de cuarto a sexto grado. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de octubre y los premios serán una tablet, una bicicleta y un kit de artículos deportivos para los tres primeros lugares.

La CDHEC informó que tanto los videos como los dibujos podrán enviarse de manera digital mediante los enlaces incluidos en las respectivas convocatorias, disponibles a través de sus redes sociales.

“Son actividades que se van consolidando, nosotros estamos en fase de cerrar actividades para presentar el informe que tenemos que rendir de manera obligatoria, constitucionalmente, en el mes de diciembre, frente al Congreso del Estado; son algunas estas actividades las que se van a ver y queremos romper los récords en número de participantes que se van teniendo”, indicó José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC. (OMAR SOTO)