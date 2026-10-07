Fortalece Facultad de Medicina de la UA de C su formación académica e infraestructura

La Facultad de Medicina Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila avanza en el fortalecimiento de su infraestructura, con la construcción y adecuación de nuevos espacios académicos y áreas destinadas a la formación de su comunidad universitaria, expresó su director, Jesús Ángel Padilla Gámez, durante la presentación de su Tercer Informe de Actividades correspondiente al periodo 2025-2026.

En la Sala Audiovisual de la Facultad, lo acompañaron el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez; el rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez; el director de Salud Pública Municipal de Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez.

Además, el secretario académico de la Facultad de Medicina, Mario Alberto Valdés Dávila, y la secretaria administrativa, Liliana Santiesteban Almaguer, además de integrantes del Consejo Directivo, invitados especiales y miembros de la comunidad del plantel.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, señaló que la Universidad continuará acompañando los proyectos de infraestructura de la Facultad, al considerar que las nuevas aulas, laboratorios, espacios para Posgrado y el Memorial de la Gratitud, contribuirán a generar mejores condiciones para las futuras generaciones de estudiantes de Medicina.

Reconoció que la Facultad de Medicina ha contribuido al fortalecimiento de sus capacidades académicas, mediante acreditaciones y evaluaciones externas, mejores condiciones de aprendizaje, programas de especialidad e investigación, una vinculación activa con las instituciones de salud y la comunidad.

Pimentel Martínez, exhortó a la comunidad universitaria, a mantener el trabajo en equipo para continuar posicionando a la Facultad entre las instituciones que aportan más estudiantes y mejores resultados a la formación médica.

Por su parte, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, reconoció a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Facultad de Medicina como aliados fundamentales para el fortalecimiento de la salud en el estado, al destacar su trayectoria en la formación de generaciones de médicos y el compromiso mostrado durante la gestión de Jesús Ángel Padilla Gámez.

Durante su informe, el director del plantel, Jesús Ángel Padilla Gámez, destacó que se fortalecieron los resultados académicos y las condiciones para la formación de los estudiantes, con un promedio superior al 93 por ciento en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) y cifras récord en la aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) durante los últimos cinco años; resultado del trabajo conjunto de docentes, alumnos, instructores, la universidad y las instituciones hospitalarias.

Padilla Gámez destacó las acciones realizadas para ampliar y mejorar los espacios destinados a la actividad académica, como la construcción de siete nuevas aulas y la habilitación de tres estacionamientos, que permitirán ampliar la capacidad para 150 vehículos.

Dijo que, en la planta alta del edificio de la Dirección, se construyeron dos aulas de mayores dimensiones, comunicadas mediante un puente al segundo edificio, además de habilitarse tres nuevos centros de cómputo; el primero cuenta con 22 equipos en funcionamiento, el segundo dispone de 18 equipos y el tercer centro de cómputo actualmente cuenta con 20 equipos funcionales.

Además, el Memorial de la Gratitud, proyecto que registra un 70 por ciento de avance, fue concebido como un espacio para reconocer a quienes han contribuido a la historia y consolidación de la Facultad de Medicina; el proyecto contempla dos columnas dedicadas a Hipócrates y Galeno.

Además de espacios para colocar placas con los nombres de maestros fundadores y demás integrantes de la comunidad que han dejado huella en la institución; tres pasillos que evocan el lema de la Facultad: “Salute educare, Vita trascendere” y una campana que será utilizada por los estudiantes al concluir su formación profesional.

Padilla Gámez subrayó que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo colaborativo de la comunidad universitaria, por lo que expresó su satisfacción por concluir su gestión dejando a la Facultad en mejores condiciones, como una forma de agradecer a su alma máter y contribuir a que las futuras generaciones de médicos cuenten con mejores oportunidades para alcanzar sus metas profesionales y servir a la sociedad. (El Heraldo de Saltillo)