Captan un Águila Pescadora en la Ciudad Deportiva de Saltillo

El reconocido fotógrafo de la naturaleza, el saltillense Daniel Garza Tobón, captó la presencia de un Águila Pescadora en la Ciudad Deportiva de Saltillo, una especie que no es común ver en zonas desérticas.

El propio Garza Tobón difundió las imágenes que captó en la Ciudad Deportiva acompañadas del siguiente texto:

Esta mañana, en el Lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo, tuve la oportunidad de vivir y fotografiar junto con mis amigos Lico Zertuchev, Luis Rodríguez y Francisco García Loyola, uno de esos momentos que hacen que la fotografía de naturaleza valga cada instante de espera.

Un Águila Pescadora nos regaló un impresionante espectáculo al lanzarse en picada sobre el agua y, tras un espectacular clavado, emerger con una enorme Tilapia Africana entre sus garras.

Cada año, durante su migración, esta magnífica especie nos visita ocasionalmente y ofrece escenas extraordinarias a quienes tienen la fortuna de encontrarse con ella.

Fotografías tomadas el 6 de octubre de 2026, en Saltillo, Coahuila.

Si todavía no has tenido oportunidad de conocerla, ¡apúrate! Es posible que pronto continúe su viaje migratorio hacia el sur.

Una vez más, la naturaleza nos recuerda que solo se ama lo que se conoce. (El Heraldo de Saltillo/ Fotografías de Daniel Garza Tobón)