Gala de Leyendas reunirá en Saltillo a grandes voces de la ópera mexicana

El tenor Ramón Vargas y el barítono Arturo Chacón, dos de las voces más reconocidas de la lírica mexicana, quienes estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, bajo la dirección artística de Natanael Espinoza Rincón, llegarán a Saltillo para protagonizar una noche dedicada a la ópera y a la música que forma parte de la identidad nacional, con la presentación de “Gala de Leyendas: de la ópera al alma mexicana”, el próximo 29 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

La gala propone un recorrido que partirá del gran repertorio operístico para llegar a canciones profundamente vinculadas con la memoria musical de México, en un encuentro que además permitirá al público saltillense escuchar a dos generaciones de intérpretes mexicanos con trayectoria internacional.

Vargas y Chacón cuentan además con un antecedente compartido sobre los grandes escenarios internacionales. En 2012, ambos alternaron el papel protagónico de Los cuentos de Hoffmann en La Scala de Milán, ahora su encuentro llegará a Saltillo junto a la agrupación sinfónica coahuilense.

La propuesta tendrá también presencia local con la participación de la soprano Alejandra López y el bajo Tamar Villareal, quienes se sumarán al elenco de esta presentación, generando un encuentro entre figuras consolidadas de la lírica nacional y artistas de Coahuila.

Durante la presentación de la gala, la secretaria de Cultura, Leticia Aurora Rodarte Rangel, señaló que este tipo de encuentros forman parte de las actividades encaminadas a acercar espectáculos de gran nivel al público coahuilense y, al mismo tiempo, abrir espacios para los artistas y agrupaciones del estado.

Por su parte, Natanael Espinoza Rincón, director de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, resaltó la relevancia de que los integrantes de la agrupación puedan trabajar al lado de intérpretes de amplia trayectoria, pues estos proyectos representan experiencias de crecimiento artístico para los músicos y fortalecen el nivel de la orquesta.

En la presentación también participó Javier Omar Hernández Ríos, vicepresidente ejecutivo del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila, quien destacó la colaboración entre instituciones para impulsar proyectos relacionados con la música y las artes escénicas.

La entrada al concierto será gratuita, mediante boletos de cortesía, los cuales comenzarán a entregarse dos por persona, a partir del 12 de octubre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en horario de taquilla, y en las oficinas de la Secretaría de Cultura de Coahuila, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. (MARIANA FALCÓN)