Miguel Riquelme supervisa trabajos de microcarpeta asfáltica en la colonia Eduardo Guerra

El edil dio seguimiento a las acciones del programa ¡A Darle Parejo! desarrollados con las nuevas máquinas micropavimentadoras

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó la mañana de este miércoles los trabajos que se llevan a cabo por parte del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), en la colonia Eduardo Guerra, de aplicación de microcarpeta asfáltica.

El presidente municipal resaltó que estas acciones favorecen a la recuperación de las vialidades y contribuyen a una movilidad más segura para todos los usuarios de la vía pública. Asimismo, señaló que la intervención de las cuadrillas es parte del programa ¡A Darle Parejo!, que arrancó en este sector hace unos días junto al gobernador Manolo Jiménez.

Los trabajos se realizan con las nuevas máquinas micropavimentadoras, las cuales tienen capacidad para preparar y aplicar la mezcla necesaria directamente en los puntos de atención.

Con el compromiso de vigilar que las obras en Torreón avancen y se ejecuten bajo procesos rigurosos que satisfagan las necesidades de cada sector, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís recorrió este miércoles los tramos intervenidos en la colonia Eduardo Guerra, donde para el periodo del 7 al 20 de octubre se contempla la aplicación de microcarpeta en una superficie de 13 mil 282 metros cuadrados. La programación comprende distintas áreas de las avenidas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, así como de las calles “G”, “I” y “N”.

“Con esta labor, buscamos mejorar las condiciones de circulación de quienes habitan y transitan por este sector. Con la continuidad de este programa, Torreón avanza con mejores vialidades y se atienden las necesidades de movilidad de la población. El objetivo es mantener una atención continua en los distintos sectores de la ciudad, priorizando las vialidades con mayor necesidad y los puntos reportados por la ciudadanía ahora también después de las lluvias”, externó el edil.

Por último, dijo que para trabajar de manera óptima, es necesario restringir temporalmente el paso vehicular en los tramos donde se encuentre trabajando el personal. Por ello, exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones para sus traslados, utilizar vías alternas y respetar la señalización colocada en las zonas de trabajo. (El Heraldo de Saltillo)