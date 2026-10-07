Alfredo Paredes impulsa retiro permanente de vehículos abandonados en Coahuila

El diputado Jesús Alfredo Paredes López retomó desde el Congreso del Estado una problemática que afecta directamente la movilidad, la seguridad y la imagen urbana de las ciudades, al proponer que los 38 municipios de Coahuila implementen programas permanentes para el retiro de vehículos abandonados en la vía pública.

Junto con los integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del Partido Acción Nacional, Paredes López presentó una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a establecer mecanismos constantes que permitan detectar, retirar y dar seguimiento a las unidades que permanecen abandonadas en calles y espacios públicos.

El legislador advirtió que este problema va creciendo de manera silenciosa conforme aumenta el parque vehicular y la población, especialmente en ciudades como Saltillo y Torreón, donde la disponibilidad de espacios para estacionamiento no crece al mismo ritmo.

Paredes señaló que los automóviles abandonados no solamente ocupan lugares que podrían ser utilizados por otros ciudadanos, sino que también deterioran la imagen urbana, pueden convertirse en focos de contaminación y proliferación de plagas, además de representar un riesgo para la seguridad pública.

El diputado destacó que no se trata de un tema nuevo dentro de su agenda legislativa, ya que desde el 1 de abril de 2025 había presentado una propuesta similar ante el Congreso del Estado. Sin embargo, consideró necesario insistir ante la necesidad de que existan más y mejores programas municipales para atender esta problemática de manera permanente.

La propuesta presentada por Paredes también encuentra sustento en la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila, que faculta a autoridades estatales y municipales para asegurar vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública, ya sea mediante la intervención directa de las autoridades o a partir de denuncias ciudadanas.

Para el legislador, establecer acciones permanentes en los municipios permitiría recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y el orden urbano, disminuir riesgos ambientales y sanitarios y fortalecer las condiciones de seguridad en las colonias.

Además, Paredes López planteó que atender este tipo de situaciones también representa un beneficio para la actividad turística, pues mantener calles ordenadas y libres de vehículos en estado de abandono contribuye directamente a mejorar la imagen de las ciudades.

La propuesta solicita al Pleno del Congreso enviar un exhorto a los 38 municipios para que, de acuerdo con sus características y necesidades particulares, implementen programas permanentes para el retiro de vehículos abandonados en la vía pública.

Con esta iniciativa, Jesús Alfredo Paredes busca colocar nuevamente en la agenda pública una problemática cotidiana que, aunque muchas veces pasa desapercibida, impacta directamente en la calidad de vida, la movilidad y la seguridad de las familias coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)