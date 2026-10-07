InDrive implementa verificación de nuevos pasajeros en Saltillo para reforzar seguridad de conductores

La medida ya opera en Saltillo y cerca de 30 ciudades, sumándose a herramientas preventivas que acompañan al conductor en cada etapa.

Ciudad de México.- Salir a trabajar al volante en México implica adaptarse constantemente al tráfico y, sobre todo, a la necesidad de moverse con tranquilidad. Para quienes forman parte de las plataformas de movilidad, contar con información clara sobre a quién llevan a bordo es un factor determinante para realizar su labor con confianza.

Atendiendo este contexto, inDrive, la plataforma global de movilidad y entregas implementó en el país un proceso de verificación de identidad para nuevos pasajeros que combina la validación de una identificación oficial con una prueba facial en tiempo real (Liveness Check). La medida busca reforzar la certeza de los conductores desde antes de recibir una solicitud de viaje.

El mecanismo es sencillo y toma alrededor de 5 segundos:

*Prueba de vida: A través de la cámara del teléfono, el sistema confirma mediante una selfie que la persona presente es real, evitando el uso de fotos, videos o cuentas duplicadas.

*Cotejo de documento: El usuario sube una identificación oficial que se valida automáticamente contra la imagen del rostro. Asimismo, se verifica que este sea un documento auténtico, vigente y que la persona sea mayor de edad.

Esta información se contrasta con los registros internos de la plataforma para evitar que usuarios que hayan incurrido en faltas graves o conductas inadecuadas intenten crear perfiles nuevos. La función es un requisito previo al primer viaje y ya está disponible en cerca de 30 plazas como: Guadalajara, León, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Querétaro, Hermosillo, San Luis Potosí, Mérida, Saltillo y CDMX.

“La seguridad no se resuelve con una sola función, sino construyendo un ecosistema donde el conductor se sienta respaldado y acompañado. Saber quién sube al vehículo es una solicitud constante de los conductores, y estas actualizaciones buscan entregar esa certeza para que cada viaje se realice con la mayor serenidad posible”, destacó Jovanny Huerta Espinosa, especialista sr. de seguridad de inDrive en México.

Una red de respaldo pensada para el día a día urbano

Las dinámicas de la movilidad en México exigen herramientas adaptadas a la realidad de las calles. Por ello, la verificación de pasajeros forma parte de un acompañamiento continuo para las y los conductores:

Antes del trayecto

*Decisiones informadas (Punto B visible): Mantiene la visibilidad del destino antes de aceptar el viaje, respetando la autonomía del conductor sobre las rutas que decide tomar.

*Alertas contextuales: Avisos sobre zonas o momentos de la jornada que requieren mayor precaución.

*Resguardo de datos: Enmascaramiento de números telefónicos y moderación de mensajes mediante inteligencia artificial para evitar interacciones inadecuadas.

Durante el camino

*Acompañamiento en tiempo real: Detección de patrones inusuales en la ruta o detenciones prolongadas no previstas.

*Asistencia y grabación de apoyo: Botón de enlace directo a emergencias y una función opcional de grabación de audio cifrada, dentro del Centro de Seguridad. Los archivos permanecen encriptados; nadie —ni conductor, ni pasajero, ni terceros— puede escucharlos.

*Red familiar: Posibilidad de compartir la ubicación en vivo con hasta 5 contactos de confianza.

Al concluir el viaje

*Atención y soporte 24/7: Canales de ayuda en español que combinan tecnología de respuesta rápida con soporte humano para dar seguimiento a cualquier eventualidad.

Los documentos y datos recolectados durante los procesos de autenticación están protegidos bajo estrictos criterios de privacidad, siendo gestionados de forma confidencial por personal autorizado.