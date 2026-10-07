Cae montachoques durante extorsión a adulta mayor en Monterrey

Monterrey, NL.- Un presunto montachoques fue detenido por policías de Monterrey, cuando supuestamente pretendía extorsionar a una mujer de la tercera edad, en el poniente de la capital de Nuevo León.

De acuerdo con la indagatoria de las autoridades, el detenido ya había extorsionado a un adulto mayor días antes, con el mismo modo de operar.

Los elementos policiacos rastrean a sus cómplices.

El detenido fue identificado como Luis Ángel, de 26 años, informó una fuente policial.

Su captura se llevó a cabo el martes en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la Bulevar Antonio L. Rodríguez, a la altura de la Colonia Santa María, en Monterrey, Nuevo León.

Agregó que los policías realizaban patrullajes, cuando una mujer de 75 años les hizo señas para que se detuvieran.

Al ver la unidad policiaca, el cómplice del detenido se dio a la fuga en un auto Nissan Versa.

En el sito la mujer señaló a Luis Ángel, como una de las dos personas que minutos antes le impactaron su camioneta Chevrolet Silverado.

Con el auto le chocaron en la parte posterior del lado derecho, pero por temor ella no se detuvo sobre el bulevar.

Se dirigió hasta una tienda 7-Eleven, donde bajó de la camioneta y los hombres le exigían que les entregara 18 mil pesos, acusándola de que ella les había chocado el auto.

La mujer se negó a entregarles dinero, porque ella no había sido responsable del percance y pidió el auxilio policiaco.

Por el presunto intento de extorsión, Luis Ángel fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

La fuente policial mencionó que las indagatorias señalan que el detenido y su cómplice ya habían consumado otra extorsión en esa misma zona.

Fue el lunes cuando con un auto Ford Fussion chocaron por alcance a un auto Toyota en el Bulevar Antonio L. Rodríguez.

La víctima, un hombre de 62 años, se detuvo en el estacionamiento de la misma tienda de conveniencia.

Ahí los hombres le exigieron 14 mil pesos, acusándole de que él les había dañado su auto en el choque.

El informante expresó que aparentemente fue Luis Ángel fue el que se subió al asiento delantero derecho del auto de la víctima y lo hicieron que se moviera del sitio.

Lo llevaron por la Avenida Aarón Sáenz, donde lo amenazaron y ante el temor que le hicieran algo, el afectado le pidió a un familiar que les transfiriera 11 mil pesos, y así lo dejaron retirarse.

El informante indicó que el detenido presuntamente pertenece a una banda de montachoques, que ya es rastreada. (AGENCIA REFORMA)