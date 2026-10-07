Rescate de senderistas en Zapalinamé puede costar hasta 50 mil pesos

Promotora de Turismo de Naturaleza y Aventura advierte que un accidente en la sierra obliga a movilizar rescatistas, ambulancias, vehículos y equipo especializado; llama a visitantes a extremar precauciones

Una excursión a la Sierra de Zapalinamé puede convertirse en una costosa operación de emergencia cuando un senderista sufre un accidente o se extravía, ya que un rescate puede representar la movilización de recursos con un valor estimado de entre 20 mil y 50 mil pesos, dependiendo de su dificultad y duración.

La Promotora de Turismo de Naturaleza y Aventura (Protur) difundió información para concientizar a quienes practican senderismo en la zona sobre los recursos humanos y materiales que deben desplegarse cuando se presenta una emergencia.

De acuerdo con la estimación difundida, en un operativo pueden participar entre cuatro y ocho rescatistas especializados, además de ambulancia y paramédicos, una unidad de rescate, vehículos para traslados y equipo especializado.

La movilización también implica consumo de combustible, sistemas de comunicación y coordinación con los servicios de emergencia y Protección Civil, por lo que una operación prolongada o realizada en una zona de difícil acceso incrementa considerablemente los recursos necesarios.

Según el desglose presentado por Protur, solamente la participación de los rescatistas puede representar entre 3 mil 500 y 6 mil pesos, mientras que la ambulancia y atención de paramédicos se estima en 2 mil 940 pesos por cada dos horas. A ello se agregan entre 3 mil 500 y 5 mil pesos por la unidad de rescate, así como combustible, traslados y equipo especializado.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado a quienes visitan la Sierra de Zapalinamé a planear previamente sus recorridos, consultar las condiciones meteorológicas y llevar suficiente agua, alimentos y equipo apropiado.

También recomendó no realizar recorridos en solitario, conocer los propios límites y condición física, integrarse preferentemente a grupos formales de senderismo y permanecer en los senderos oficiales y debidamente señalizados.

El mensaje de prevención difundido por la agrupación es contundente: “Tu aventura también tiene un costo”, recordando que detrás de cada rescate existe un importante despliegue de personal, vehículos y recursos que puede evitarse mediante una práctica responsable del senderismo. (El Heraldo de Saltillo)